736-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:45 Данія виділила 1,45 млн доларів на допомогу при відновленні України, повідомляє уряд Данії. Кошти підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львовом, Києвом та Миколаєвом.

15:00 Аудит Міністерства оборони встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям на суму 186,6 мільйона гривень, повідомили у міністерстві. Як зазначається, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

14:25 Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, зазначивши, що планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі.

13:55 Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства, а також стосуються геноциду й злочину агресії, зазначив голова Євроюсту Ладіслав Хамран, виступаючи на міжнародній конференції в Києві United for Justice.

13:40 У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З 01.03.2024 комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 5:00.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Територія на захід від Авдіївки залишається основним напрямком наступу Росії на сході України. Росія взяла під контроль Авдіївку 17 лютого 2024 року і з того часу просунулася приблизно на 6 км від центру міста. • Росія майже напевно взяла під контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Північне. Ці тактичні успіхи слугують насамперед для зміцнення російських позицій навколо Авдіївки. Росія також, ймовірно, прагне нарощувати темпи на цьому напрямку, щоб скористатися тим, що залишилося менше фіксованих, добре захищених позицій і міських районів, з яких українські війська можуть оборонятися.

12:20 Більшість поляків (67,6%) вважає, що поточні проблеми польських фермерів викликані "рішенням Європейського Союзу відкрити свій ринок для сільськогосподарської продукції з України", свідчить опитування United Surveys. Майже половина поляків (можна було вибрати більше однієї відповіді) вважає, що винувата "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%), "політика уряду PiS" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Європейського Союзу" (47,8%). На думку 20,7% поляків, у проблемах польських фермерів винна політика нинішнього уряду, і лиш 10,5% опитаних вважають, що винні самі фермери. Відповідь "не знаю/важко сказати" обрали 7,5% респондентів.

12:00 На шести заблокованих поляками пунктах перетину кордону у черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок, найбільше на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Ягодин", повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За минулу добу в пункті Щегині в напрямку України кордон перетнуло 24 вантажівки, "Ягодин" – близько 70.

11:40 Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

11:20 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 72 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 99 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Споживання електроенергії продовжує поступово зменшуватись, констатують в Укренерго. Вчора, 28 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований між 18:00 та 19:00 на рівні на 1% нижчому, ніж у вівторок, 27 лютого. Сьогодні, 29 лютого, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії знаходиться на тому ж рівні, що й вчора 28 лютого.

10:40 В енергосистемі України третій день поспіль виникає профіцит електроенергії: сонячна погода спричиняє активну роботу сонячних електростанцій. Профіцит електроенергії прогнозується і на сьогодні, повідомили в Міненерго. В резерві – 21 одиниця обладнання теплової генерації.

10:10 Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

193,1% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

72,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

219,0% автомобільної техніки (з них 3,2% за минулий тиждень),

326,8% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

89,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

48,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, прокоментував Головнокомандувач Олександр Сирський:

"Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль. Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку. Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення. На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25-ої окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки".

09:45 Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ. За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

09:40 Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, повідомили у ССО ЗСУ.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Проросійський сепаратистський регіон Молдови Придністров'я провів 28 лютого сьомий з'їзд придністровських депутатів, на якому було прийнято низку рішень, що, ймовірно, мають на меті надати Кремлю обґрунтування для широкого спектру можливих ескалаційних дій проти Молдови – дій, до яких Москва може вдатися як миттєво, так і в довгостроковій перспективі.

• Кремль ще не дав жодних сигналів про негайний шлях до ескалації після з'їзду придністровських депутатів, хоча президент Росії Путін може відреагувати на прохання Придністров'я під час свого виступу перед федеральними зборами Росії 29 лютого.

• Кремль може використати результати з'їзду депутатів Придністров'я для виправдання низки можливих варіантів дій, які не є взаємовиключними.

• За повідомленнями, українські сили завдали чергового удару по зосередженню російських військ в окупованій Донецькій області, що знову викликало гнів серед російських мілблогерів та викликало занепокоєння щодо використання Україною систем HIMARS.

• Росія продовжує переслідувати тих, кого вона вважає "іноземними агентами", щоби зміцнити контроль над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

• В опублікованому 27 лютого розслідуванні Financial Times, яке, як повідомляється, ґрунтується на витоку секретних російських військових документів 2008–2014 років, викладені передбачувані критерії застосування Росією тактичної ядерної зброї.

• Туреччина і Китай, схоже, створюють власні переговорні платформи для врегулювання в Україні, які Кремль, ймовірно, використає для просування своїх давніх наративів про переговори і війну.

• Міністр оборони Росії Шойґу 28 лютого проінспектував військовий навчальний центр Тульського державного університету та кілька підприємств оборонно-промислової бази у Тульській області.

• Російська окупаційна влада використовує раннє голосування на виборах президента Росії для того, щоб приховати незаконну окупацію України під маскою сфабрикованої легітимності.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: