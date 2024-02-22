Демократи пообіцяли захист Майкові Джонсону в обмін на голосування про допомогу Україні.

Деякі трампісти в Палаті представників пригрозили відправити Джонсона у відставку з посади спікера.

 

 

Конґресмен від Демократичної партії Джош Ґоттгаймер (Josh Gottheimer) підготував резолюцію, яка дозволить демократам захистити спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона у разі потенційної спроби усунення його з посади. Про це повідомила газета The Hill.

 

Резолюція передбачає внесення змін до чинних правил палати, коли будь-який законодавець може розпочати процес усунення спікера. За пропозицією Ґоттгаймера, законодавець зможе ініціювати цей процес лише в тому випадку, якщо він уповноважений керівництвом партії, або якщо партійні збори чи конференція проголосують за усунення.

 

Видання The Hill нагадує, що чинне нині правило призвело в жовтні минулого року до усунення з посади спікера-республіканця Кевіна Маккарті (Kevin McCarthy). Член палати представників Метт Ґаєць (Matt Gaetz) ініціював голосування з відставки, яке пройшло успішно, оскільки семеро республіканців і всі демократи підтримали його.

 

Газета пише, що резолюцію Ґоттгаймера буде висунуто за умови, що Джонсон проведе голосування щодо схваленого в Сенаті минулого тижня законопроєкту про національну безпеку вартістю $95 млрд, з яких $60,7 млрд призначаються на допомогу Україні. Однак наразі не зрозуміло, чи резолюція отримає достатню підтримку в нижній палаті американського Конгресу.

 

При цьому голосування щодо допомоги Києву може мати поважні наслідки для Джонсона. Група республіканців-консерваторів, які вважаються прихильниками експрезидента Дональда Трмапа, виступила проти додаткової підтримки України, пославшись на побоювання щодо дефіциту бюджету. А членкиня Палати представників Марджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene) пригрозила подати прохання про звільнення Джонсона з посади, якщо він поставить на голосування допомогу Києву.

 

Нагадаємо, що Палата представників Конґресу США оголосила перерву у засіданнях до 28 лютого. Таким чином, можливий розгляд у палаті ухваленого Сенатом законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню було відкладено.

 

22.02.2024

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