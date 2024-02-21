Помер Степан Хмара.

Дисидент, політик та борець за незалежність Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років.

“Не хочу в це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї”, — написала дружина Степан Хмари Роксолана.

У вересні 2023 року Степана Хмару госпіталізували у віденську клініку. Напередодні він скаржився на сильний біль у спині. Йому підтвердили непростий діагноз. Згодом громадськість просили допомогти родині фінансово для лікування важкої хвороби та проведення хіміотерапії. "Лікування потребує немалих грошей, яких Степан Хмара, будучи чотири рази народним депутатом України, Героєм України, ветераном української політики, колишнім політв’язнем, на жаль, не має”, – написав на своїй сторінці у fb ексдепутат Ігор Мосійчук.

Незважаючи на погане самопочуття, в останні місяці життя Степан Хмара продовжував активну громадську діяльність. Зокрема навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний Майдан.