Євроунія погодила 13-й пакет санкцій проти Росії.

У новий пакет увійдуть близько 200 фізичних та юридичних осіб.

 

 

Постійні представники країн – членів Європейської Унії погодили 13-й пакет антиросійських санкцій. Про це в середу, 21 лютого, повідомило представництво Бельгії при Євроунії. «Амбасадори країн Євроунії щойно погодили 13-й пакет санкцій у рамках [санкційного режиму] за аґресію Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, схвалених ЄУ. Він пройде письмову процедуру, і його офіційно затвердять 24 лютого», – йдеться в пості в соцмережі X представництва Бельгії, яка зараз головує в Раді ЄУ.

 

За даними Reuters, у новий пакет увійдуть близько двох сотень фізичних та юридичних осіб. До нього не потрапили нові галузеві обмежувальні заходи. Основне завдання цього пакета – запобігти обходу санкцій третіми країнами та компаніями. Зокрема він зосереджений на ланцюжках постачання компонентів для безпілотників, які потрапляють до російського військового комплексу, а потім – на поле бою в Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з набуттям чинності 13-го пакета в переліку санкцій опиняться понад дві тисячі фізичних та юридичних осіб.

 

Західні ЗМІ раніше повідомляли, що Єврокомісія не стала включати до 13-го пакета тих обмежувальних заходів, які викликали суперечку, щоб встигнути запровадити його до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ до України. Однак Угорщина деякий час блокувала навіть пом’якшений проєкт документа. На початку тижня Будапешт заявив, що не накладатиме вето на санкції, оскільки всі пункти, що суперечать угорським інтересам, були усунені на етапі обговорень.

21.02.2024

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