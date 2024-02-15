Амбасадори ЄУ не змогли узгодити 13-й пакет санкцій проти Росії.

Знову свою особливу позицію висловила Угорщина.

Постійні представники країн – членів Європейської Унії на зустрічі 14 лютого не змогли погодити новий, 13-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила британська газета Financial Times з покликом на джерела серед брюссельських дипломатів. Новий пакет планується затвердити до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Санкції не вдалося погодити через позицію Угорщини, яка, зокрема, виступила проти штрафних заходів щодо компаній з Китаю та Індії, які допомагають російському оборонному сектору.

Євроунія планує запровадити санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб з Росії, а також щодо трьох китайських компаній та однієї індійської. У разі схвалення це буде перший випадок, коли підприємства з Китаю та Індії потраплять під санкції ЄУ через війну в Україні, зазначає Financial Times.

За твердженням видання, представник Угорщини «попросив трохи більше часу для аналізу пропозицій» щодо санкцій, які стосуються китайських компаній.