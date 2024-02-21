728-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 Хоча після майже двох років широкомасштабного вторгнення спостерігається деяке зниження віри в перемогу України, але абсолютна більшість українців продовжують зберігати оптимізм: станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в перемогу України, зокрема з них 60% безумовно були переконані в цьому, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології .

12:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські сухопутні війська продовжили і, ймовірно, посилили свої наземні атаки на відвойовані Україною під час контрнаступу влітку 2023 території біля Роботино на півдні України. Відтоді село залишається на лінії фронту. • Російська 58-а загальновійськова армія та повітряно-десантні війська Росії, що діяли в цьому районі, зазнали значних втрат під час українського контрнаступу. Однак зниження темпів операцій з того часу і продовження російських зусиль з мобілізації, ймовірно, дозволили російським військам на цьому напрямку відновити свої сили. • Протягом останнього тижня російські війська посилили атаки на кількох ділянках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили.

12:05 Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк.

12:00 Польські рільники продовжують блокувати рух на кордоні з Україною, на в’їзд із РП очікують приблизно 2500 вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Як і раніше, заблоковані 6 пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Вчора ситуація була дещо іншою, бо польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспортних засобів: вони практично унеможливили рух для вантажівок по всіх напрямках, а на трьох ("Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів") обмежили рух і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, які протягом певного часу не могли перетнути кордон, як в бік України, так і слідуючи в бік Польщі. Але поступово після 16-ї години до 18-ї рух для легкових автомобілів та автобусів на цих напрямках нормалізувався. Наразі для легкових автомобілів та автобусів рух вільний в обох напрямках, а вантажівки вони пропускають на різних напрямках по 1-3 вантажівки за годину в обох напрямках, але на ПП "Шегині" та "Ягодин" взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі

11:35 Добовий максимум споживання 20 лютого був зафіксований близько 11:00 на рівні на 1% вище, ніж у понеділок 19 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 21 лютого, станом на 09:00 рівень споживання електроенергії на 0,5% нижче за відповідний показник вівторка 20 лютого.

11:15 Росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети − захоплення Донецької та Луганської областей до кінця цього року, пояснив керівник Головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов в інтерв'ю Wall Street Journal. Він визнав, що українські сили, які поступаються окупантам за чисельністю та озброєнням, перебувають у складному становищі, але й Росія також має проблеми − її професійну армію значною мірою знищили у перший рік вторгнення, і зараз країна-агресор кидає ненавчених призовників на самогубні штурми; ЗС РФ використовують більше артилерійських снарядів та танків, ніж Росія може виробити.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 166 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 У резерві 7 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.

10:05 Повітряні сили збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

190,8% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

71,1% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

214,2% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

318,9% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

89,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

48,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,2% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Перші чотири українські пілоти планують завершити в США підготовку на винищувачах F-16 до літа, повідомляє CNN із посиланням на представника Національної гвардії Аризони. Перша група пілотів почала навчання в середині жовтня, друга група з чотирьох пілотів – в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання англійської мови. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період із травня до серпня, хоча точні терміни залежать від перебігу програми. Влітку минулого року коаліція країн на чолі з Данією почала навчання українських пілотів на американських літаках.

09:30 Вночі росіяни атакували зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ РФ).

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» (68%) у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

За минулі сім днів було збито 52 із 60 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна захищається від незаконної російської військової інтервенції та агресії вже 10 років.

• Велика стратегічна мета Росії - відновити контроль над Україною - залишається незмінною протягом десятиліття, відколи почалася її незаконна інтервенція в Україну.

• Росія доклала чимало зусиль, щоб завуалювати свої великі стратегічні цілі з відновлення контролю над Україною в період з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

• Як повідомляється, російська військова розвідка вчиться на своїх невдачах останніх років і поновила зусилля проти країн НАТО.

• Президент Росії Путін і міністр оборони Росії Шойґу вихвалялися захопленням Авдіївки.

• Шойґу також заявив, що російські війська повністю захопили Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що українські війська утримують свій обмежений плацдарм у цьому районі.

• Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, формує очікування, які російські військові не в змозі задовольнити.

• The New York Times повідомляє, що після відходу українських військ з Авдіївки сотні українських військовослужбовців могли зникнути безвісти.

• Українська влада розпочала розслідування додаткових очевидних порушень Росією Женевських конвенцій щодо військовополонених у Запорізькій області.

• Окупаційна влада Запорізької області розширює сферу надання державних послуг на окупованих територіях з метою посилення бюрократичного контролю та формування залежності від окупаційної адміністрації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: