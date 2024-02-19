Естонська прем’єрка запропонувала випустити євробонди для оборони і допомоги Україні.

Кая Каллас висловилася оптимістично щодо надання Вашінґтоном допомоги Україні.

 

 

Європейська Унія повинна розробити план випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро, кошти від яких спрямувати на інвестиції в європейську оборону, а тим часом наростити постачання зброї до України. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв’ю інформаційній аґенції Bloomberg у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

 

«Перебуваємо на тому етапі, коли нам потрібно більше інвестувати й аналізувати, що ми можемо зробити разом. Адже облігацій, які будуть випущені окремими країнами, буде занадто мало, щоб задовольнити безпекові потреби. Євроблігації можуть мати набагато більший вплив», — сказала Каллас.

 

За словами естонської прем'єрки, Європейській Унії необхідно розвивати оборонну галузь, а також укласти довгострокові контракти на постачання зброї Україні як із європейських, так і зі світових запасів. Каллас висловила жаль, що не всі країни — члени Євроунії відчувають ту загрозу, яка походить від Росії.

 

Каллас також сказала, що після зустрічі в Мюнхені з американськими законодавцями вона налаштована оптимістично щодо того, що Конґрес США зможе домовитися про надання військової і фінансової допомоги Україні. «Відчуття було таке, що, перебуваючи тут, вони також, можливо, краще зрозуміли, що поставлено на карту», ​​— сказала вона Bloomberg.

 

Ідею естонської прем'єрки щодо єврооблігацій підтримали президент Франції Емманюель Макрон та президент Євроради Шарль Мішель.

19.02.2024

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