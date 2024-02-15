У Латвії почали конфісковувати авта із російськими номерами.

Винятки зроблять лише для дипломатичних машин і для транзиту.

У четвер, 15 лютого, на території Латвії набули чинності поправки до закону «Про дорожній рух», які дають змогу конфіскувати автомобілі з російськими реєстраційними номерами. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Поправки були схвалені ще у листопаді минулого року. До 14 лютого латвійські власники таких машин зобов'язані були оформити для них місцеву реєстрацію або вивезти їх з території країни.

Згідно з поправками до закону, зареєстровані в Росії транспортні засоби можуть брати участь у дорожньому русі на латвійській території, лише якщо перетинають Латвію транзитом. При цьому варто врахувати, що транспортний засіб, зареєстрований у РФ, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Перш ніж в'їхати до Латвії, власник автомобіля з російською реєстрацією зобов’язаний надати латвійській владі через відповідний сайт інформацію про себе, про транспортний засіб, а також про період часу, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі в країні. Цей період не повинен перевищувати 24 години.

У випадку, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за її межі, а також констатовано його несанкціоноване використання у дорожньому русі, влада має право на конфіскацію автомобіля. Виняток буде зроблено лише для дипломатичних машин.

«Окрім конфіскації транспортних засобів з російськими номерами, їхні власники мають заплатити штраф у розмірі від 750 до двох тисяч євро», – заявив міністр внутрішніх справ Латвії Рігардс Козловскіс (Rihards Kozlovskis).

Як повідомляє видання Delfi, конфісковані автомобілі можуть бути передані Україні як жест солідарності латишів з українцями.