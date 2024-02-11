Президентка Угорщини Каталін Новак подала до демісії через педофільський скандал.

На відміну від прем’єра Орбана, вона засуджувала загарбницьку війну Росії проти України.

Президентка Угорщини 46-річна Каталін Новак (Katalin Novák) подала до демісії у суботу, 10 лютого, на тлі педофільського скандалу. Про це повідомило видання Der Spiegel. Її рішення стало наслідком більш ніж тижневого громадського обурення після того, як стало відомо, що вона помилувала людину, засуджену за приховування низки випадків педофілії у державному сиротинці. У п'ятницю ввечері, дев’ятого лютого, тисячі демонстрантів у Будапешті вимагали відставки Новак.

Президентка оголосила в телезверненні, що йде у відставку з посади президента, яку вона обіймає з 2022 року. «Я помилувала людину, чим викликала здивування та хвилювання у багатьох людей. Я допустилася помилки», – визнала вона.

Чоловік, якого помилувала Новак, був заступником директора сиротинця в Біцке поблизу Будапешта. Згідно з рішенням суду, він змушував дітей відмовлятися від своїх свідчень як жертв жорстокого поводження з боку директора сиротинця, щоб виправдати свого начальника. Про сексуальні знущання він знав роками. Директора будинку засуджено до восьми років позбавлення волі. Його помилуваного заступника засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Помилування відбулося ще у квітні 2023 року з нагоди візиту Папи Франціска до Будапешта. Але про це стало відомо щойно тиждень тому.

Педофільський скандал і демісія Новак стала рідкісним приводом для політичних потрясінь у правлячій партії Угорщини Fidesz, яка диспонує кваліфікованою більшістю у Національній асамблеї – парламенті країни. Керівництво Європейської Унії звинувачує цю партію під керівництвом прем'єрміністра Віктора Орбана у демонтажі демократичних інститутів, пригніченні свободи слова та переслідуванні політичних опонентів.

Новак була близькою соратницею Орбана та колишньою віцеголовою Fidesz. До обрання в президенти вона обіймала посаду міністра у справах сім'ї Угорщини, тож палко виступала за сімейні цінності та захист дітей. 2022 року вона стала першою жінкою-президентом Угорщини.

Зараз Орбан, швидше за все, буде задоволений відставкою Новак, оскільки останнім часом вона явно відхилялася від політику уряду. Кілька разів вона засуджувала загарбницьку війну Росії проти України, тоді як Орбан підтримує добрі стосунки з лідером Кремля Володимиром Путіним. Новак також висловлювалася за швидку ратифікацію вступу Швеції до НАТО парламентом Угорщини, тоді як Орбан зволікав з цим рішенням.

До справи про помилування спільника педофіла також причетна Юдіт Варґа (Judit Varga), ще одна ключова фігура Fidesz. Вона схвалила рішення Новака, будучи на той час міністром юстиції Угорщини. Раніше очікувалося, що Варґа очолить список кандидатів до Європарламенту від Fidesz на виборах, які пройдуть цього літа. Однак у суботу у своєму пості у Facebook Варґа оголосила, що бере на себе політичну відповідальність за схвалення помилування і «йде з публічного життя».