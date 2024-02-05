Орбанівська партія Fidesz бойкотувала голосування щодо членства Швеції в НАТО.

Угорські депутати вимагають від прем’єра Швеції приїхати до Будапешта

 

     Девід Прессман в парламенті Угорщини

 

Депутати правлячої партії Угорщини Fidesz не з’явилися в понеділок, п’ятого лютого, на позачерговому засіданні парламенту – Національній асамблеї, – на якому планувалося голосування щодо заявки Швеції на приєднання до НАТО. Про це повідомило видання Politico. Позачергову сесію скликала опозиція, щоб прискорити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

 

У результаті на сесію прийшов лише 51 депутат зі 199. Окрім того, на засідання приїхали кілька амбасадорів країн-членів НАТО, включно з представником Сполучених Штатів в Угорщині Девідом Прессманом (David Pressman).

 

Fidesz диспонує у Національній асамблеї кваліфікованою більшістю, до її фракції входять 133 депутати.

 

Напередодні політики від Fidesz заявили, що будуть готовими обговорити заявку Швеції про вступ до Альянсу, щойно після того, як прем’єрміністр  Швеції Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) відвідає Угорщину та зустрінеться з Віктором Орбаном. «Якщо це важливе питання для шведів, то прем'єр Швеції, очевидно, приїде до Будапешта», – зазначив Мате Кочіш (Máté Kocsis), який очолює парламентську групу Fidesz.

 

Цю ж тезу повторив Золтан Ковач (Zoltán Kovács) – речник з міжнародних питань угорського прем’єрміністра Віктора Орбана. «Керівник парламентської групи підкреслив, що зобов’язання шведського уряду щодо вступу в НАТО повинні спонукати до візиту до Угорщини, подібно до їхнього підходу до Туреччини, маючи на увазі, що ратифікація залежить від важливості, яку Швеція надає цьому вступу, і їхньої готовності брати участь у прямих дискусіях в Будапешті», – сказав Ковач.

 

Шведський прем'єр Крістерссон, своєю чергою, запевнив, що радо відвідає Угорщину, але лише після того, як вона схвалить приєднання Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

 

Очевидно питання шведської заявки в угорському парламенті буде обговорюватися вже аж під час весняної сесії парламенту, яка розпочнеться 27 лютого.

 

 

Нагадаємо, що наприкінці січня Віктор Орбан у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом запевнив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі. Він пообіцяв закликати Національну асамблею якнайшвидше ратифікувати заявку Стокгольма.

 

Після того, як Туреччина схвалив заявку Стокгольма, Угорщина залишилася єдиною країною-членом НАТО, чий парламент ще не підтримала вступ Швеції до Альянсу.

05.02.2024

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