ЦВК РФ не зареєструвала єдиного антивоєнного кандидата в президенти Бориса Надєждіна.

Чиновники визнали бракованими 15% відсотків підписів, зібраних кандидатом на свою підтримку.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії відмовила Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти країни. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Таке рішення було ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 8 лютого, на якому Надєждін був присутній особисто.

Бракованими визнано понад п'ятнадцять відсотків підписів виборців, зібраних на підтримку його висування, а саме 9147. Закон про вибори РФ допускає лише п’ять відсотків браку. Водночас 95 587 підписів визнано достовірними, як заявив на засіданні представник ЦВК.

За твердження ЦВК, у підписних листах нібито виявлено дані 11 померлих людей. Ще 858 підписів за Надєждіна у ЦВК визнали недійсними на підставі відповіді МВС. 1767 підписів забракували, оскільки збирача не було у списку збирачів, 995 – тому що дані збирача відрізнялися від даних у списку, 123 – тому що від імені збирача листи заповнювала, як стверджується, інша людина.

Борис Надєждін фактично був єдиним учасником президентських перегонів, котрий опонував політиці чинного президента Путіна і виступав проти війни в Україні. Політик назвав рішення ЦВК «очікуваним». Він оголосив про намір оскаржити його у верховному суді.

«Я не згоден із рішенням центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів у всій Росії. Ми проводили збір відкрито та чесно – за чергами до наших штабів та пунктів збору стежив увесь світ», – заявив Надєждін.