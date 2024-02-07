Палата представників США відхилила пакет допомоги Ізраїлю без України.

Раніше цей законопроєкт розкритикував Джо Байден.

 

 

Законопроєкт про фінансування військової допомоги Ізраїлю без згадки про  допомогу Україні та залагодження безпеки на кордоні з Мексикою, провалився під час голосування.  Проти проголосували всі конґресмени-демократи та 14 республіканців. Про це повідомило видання Business Insider.

 

Ухвалити законопроєкт не вдалося через опір демократів. Вони виступають за включення допомоги Ізраїлю до масштабного закону, поданого Білим домом, до якого також має увійти підтримка України та фінансування зміцнення південного кордону США. 14 конґресменів-республканців, які проголосували проти ініціативи свого однопартійця, заявили, що законопроєкт безвідповідальний з фінансової точки зору. «Ізраїль має співвідношення боргу до ВВП нижчий, ніж у Сполучених Штатів. Цей пакет допомоги не буде компенсований, тому він збільшить наш борг на $14,3 млрд. плюс відсотки», — зазначив республіканець, член палати представників від штату Кентуккі Томас Мессі (Thomas Massie).

 

Законопроєкт, про який мова йде, репрезентував третього лютого сенатор-республіканець від штату Каліфорнія Кен Калверт (Ken Calvert). Він передбачає надання $17,6 млрд Ізраїлю без допомоги Україні та фінансування питань, пов'язаних із залагодженням безпеки на кордоні з Мексикою. Президент США Джо Байден ще раніше розкритикував цей документ і пригрозив накласти на законопроєкт вето, якщо його схвалить Конґрес.

 

Конґресмени не годні вирішити питання щодо додаткової підтримки Києва та Єрусалима з минулої осені. Байден пропонував законодавцям схвалити пакет видатків загальним обсягом $106 млрд, з яких $61 пішов би на військову допомогу Україні, а ще $14 млрд — Ізраїлю. Однак на початку грудня сенат відмовився розглядати законопроєкт через суперечки щодо виділення додаткових коштів на охорону кордонів.

07.02.2024

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