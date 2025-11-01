Трамп відмовився робити виняток для Угорщини щодо антиросійських санкцій.

Виключити Угорщину з американських санкцій проти «Роснефти» і «Лукойла» просив Віктор Орбан.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився зробити для Будапешта виняток з нещодавно запроваджених Вашінґтоном санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл». Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg. Напередодні з особистим проханням до господаря Білого дому виключити Угорщину з американських санкцій звернувся прем'єр-міністр Віктор Орбан.

 

Відповідаючи на запитання журналістів на облавку президентського літака Air Force One у п'ятницю, 31 жовтня, Трамп підтвердив, що звернення Орбана таки було, але він його відхилив. «Він (Віктор Орбан, – ред.) попросив про звільнення від санкцій. Ми йому його не дали, але він попросив. Віктор – мій друг. Він попросив про звільнення», – розповів президент США.

 

Угорський прем’єр раніше висловив сподівання, що під час зустрічі з Трампом, яка відбудеться сьомого листопада, він зможе переконати американського лідера, що Угорщина перебуває в особливій ситуації. Як аргумент політик назвав високу залежність своєї країни від постачання енергоносіїв трубопроводами.

 

«Угорщина – це країна без виходу до моря. Ми залежимо від транспортних шляхів, які забезпечують Угорщину енергією. Це переважно трубопроводи… Мене особливо цікавить, як ми можемо створити дієздатну систему для угорської економіки, оскільки Угорщина сильно залежить від російської нафти та газу. Без них ціни різко зросли б, і може виникнути поважний дефіцит поставок», – пояснював Орбан в інтерв’ю угорському радіо. Він зазначив, що необхідно донести до США розуміння цієї особливої ​​ситуації, якщо країна хоче домогтися виключення із санкцій проти Росії. Керівник угорського уряду наголосив, що німці також просять американців звільнити один зі своїх нафтопереробних заводів від санкцій США, запроваджених проти російських нафтових концернів. «Якщо вони можуть це зробити, то й ми можемо», – наполягав Орбан.

 

01.11.2025

