Орбан пообіцяв, що Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО.

Напередодні заявку Швеції на членство в Альянсі ратифікував парламент Туреччини.

Прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, що угорський уряд підтримує членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel з покликом на твіт глави угорського уряду. Угорський прем'єр також пообіцяв Столтенберґу, що закличе угорські Національні збори ратифікувати швецьку заяву про членство.

«Щойно завершив телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості», – йдеться в повідомленні прем’єра Угорщини у соцмережі Х. В угорському парламенті очолювана Орбаном партія FIDESZ диспонує кваліфікованою більшістю.

Орбан привітав заяву Орбана. «Хороший дзвінок від Віктора Орбана з Угорщини. Я вітаю чітку підтримку членства Швеції в НАТО з боку прем'єрміністра та його уряду. Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно парламент збереться знову», – написав, своєю чергою, генсек НАТО в мережі Х.

Точний час такого голосування в угорському парламенті невідомий. Орбан не надав жодної інформації про це. Відомо лише, що наступна сесія парламенту Угорщини розпочнеться 27 лютого. Ратифікацію вже схвалили профільні комітети Національної асамблеї Угорщини.

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 23 січня, парламент Туреччини після тривалих зволікань і суперечок зі Стокгольмом ратифікував заявку Швеції. За це рішення проголосувало 287 депутатів, проти – лише 55. Щоправда для вступу документа в силу його ще повинен підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан. Але в будь-якому випадку Угорщина залишається єдиною країною-членом Альянсу, яка ще не ратифікувала шведську заявку.