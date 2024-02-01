Кошти ЄУ, призначені для Угорщини, не підуть на допомогу Україні.

Віктор Орбан заявив, що отримав відповідні гарантії щодо цього від керівництва Євроунії.

 

 

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейська Унія надала Будапешту гарантії, що невиплачені Угорщині кошти не підуть на фінансову допомогу Україні. Про це він повідомив у відеоролику, опублікованому в соцмережі X у четвер, першого лютого.

 

«Місію виконано. Кошти Угорщини не потраплять до Україну, і в нас є механізм контролю в кінці першого і другого років. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: нам потрібне припинення вогню та мирні переговори… Ми боялися, що кошти ЄУ, які належать угорцям і які Єврокомісія досі нам не надала, рано чи пізно опиняться в Україні. (...) Ми отримали гарантію того, що угорські кошти не можуть надійти Україні», – розповів Орбан у відеозверненні.

 

Окрім того, угорський прем'єр наголосив, що країнам-членам Європейської Унії вдалося погодити створення «механізму контролю, який гарантує розумне використання грошей», що надходять Україні від ЄУ.

 

Як вже повідомляло наше видання, учасники саміту лідерів країн Євроунії, який відбувся першого лютого в Брюсселі, домовилися про надання Україні 50 млрд євро на період з 2024 до 2027 роки як макрофінансової допомоги. Скликати спеціяльне засідання Євроради було вирішено після того, як глави держав та урядів країн ЄУ не змогли домовитись про поправки до бюджету на чотири роки на плановому саміті Європейської Унії 14-15 грудня. Цьому завадило вето Угорщини, яка не погоджувалася з умовами, на яких планувалося надати макрофінансову допомогу Україні на 50 млрд євро.

01.02.2024

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