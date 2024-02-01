708-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 Нині вночі воїни спецпідрозділу “Group 13” ГУР Міністерства оборони України знищили ракетний катер “Івановєц” ЧФ РФ проєкту 12411, повідомили в Головному управління розвідки. Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― “Івановєц” дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

13:00 По аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було 5 прильотів, повідомили речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк та речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, додавши, щоє різна інформація щодо знищення чи пошкодження ворожої техніки, але треба дочекатися і супутникових знімків, і даних розвідки.

12:30 Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу одностайно ухвалили рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

12:10 В Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення епідемічного порогу через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень, в інших — неепідемічний.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 осіб, з них половина – діти віком до 17 років. Діагноз «COVID-19» встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

11:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росгвардія об'єднує три колишні штурмові загони "групи Ваґнера" (15-й, 16-й і 17-й) у свій вперше сформований добровольчий корпус. 25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії формувати власні добровольчі формування. • Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі загони в Україні та Африці. Як повідомляється, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні контракти для служби в Африці. • Включення колишніх штурмових загонів "Вагнера" до складу добровольчого корпусу Росгвардії, швидше за все, свідчить про те, що "групу Ваґнер" успішно підпорядкували Росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням "Ваґнера".

11:20 Наступні шість місяців будуть «цікавими», оскільки в цей період закінчиться потенціал Росії на лінії фронту, заповів керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв’ю СNN. Буданов припустив, що атаки безпілотників на інфраструктуру Росії можуть посилитися. За його словами, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними, але Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту: «саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні».

Буданов наголосив, що тепер російські мирні жителі нарешті бачать реальну картину війни. Вони бачать нафтобази, що палають, зруйновані будівлі на фабриках і заводах, «це все йде на користь». Водночас він наголосив на посиленні західної підтримки, Україна потребує «різкого збільшення» кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, а особливо боєприпасів, оскільки «снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні»: «не стільки якість, скільки кількість». Також Буданов зазначив, що Україна потребує американських штурмовиків А-10, зазначивши, що "це те, що дійсно може допомогти завдати поразки Росії".

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 157 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 136 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Вчора, 31 січня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері, близько 18:00 на рівні на 1,2% нижчим, ніж у вівторок, 30 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:40 рівень споживання на 1% вище, ніж в цей же час вчора.

10:15 Для проведення короткострокових профілактичних робіт відключено два блоки ТЕС, водночас після закінчення аварійних ремонтів до мережі під’єднано два корпуси теплоелектростанцій, повідомили в Міненерго. Також після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС на 200 МВт. Через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було. Навантаження станції відновлено. Загалом у резерві 5 блоків і 2 корпуси теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби. Ситуація стабільна та контрольована. Застосування графіків відключень не передбачається.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

185,1% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

67,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

204,3% автомобільної техніки (з них 3,4% за минулий тиждень),

299,4% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

87,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Два з них знищені на Харківщині.

За минулі сім днів було збито 47 із 79 (59%) запущених по Україні БПЛА

09:25 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває12 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська завдали удару по російських цілях в районі аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі, Крим.

• Президент Росії Путін 31 січня подвоїв свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні.

• Українські та російські сили провели обмін військовополоненими 31 січня, обмінявши 195 російських військовополонених на 207 українських.

• Повідомляється, що Європейська Унія не виконає свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до 1 березня 2024 року, у той час як європейські лідери закликають країни-члени ЄУ інтенсифікувати поставки боєприпасів в Україну.

• Міністр оборони Росії Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Китаю адміралом Дун Цзюнем 31 січня заявив, що російсько-китайські відносини переживають "найкращий період в своїй історії".

• Офіційні особи та рупори Кремля продовжили риторичні зусилля, спрямовані на запобігання інтеграції Молдови до ЄУ та створення інформаційних умов для виправдання майбутньої російської агресії проти Молдови.

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що нещодавно здійснило кібератаку на комунікаційний сервер міністерства оборони Росії.

• Командувач Силами оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що Росія може стояти за нещодавнім глушінням GPS в Балтійському регіоні.

• бЗа повідомленнями, російські війська сформували "таємний" батальйон з військовослужбовців для проведення наступальних операцій на заході Запорізької області, але, як повідомляється, цей батальйон розформовують.

• Російські та окупаційні чиновники продовжують зусилля, спрямовані на стирання української культурної та етнічної ідентичності на окупованих територіях.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: