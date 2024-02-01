Помер скульптор та графік Іван Франк.

 

Графік та скульптор, викладач Львівської академії мистецтв Іван Франк пішов із життя 31 січня у віці 76 років. Про це повідомили на сторінці Львівської національної академії мистецтв у Fb.

 

"Відійшов у засвіти педагог, наш колега, друг, хороша, світла, добра людина, який завжди зберігав оптимізм та приходив усім на допомогу. Колектив академії глибоко сумує за померлим і висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям, усім, хто знав покійного. Згадуємо його добрим словом, щирою молитвою, дякуємо за його вчинки та мудрі настанови", — йдеться у повідомленні.

 

Причина смерті наразі невідома — кажуть, що Іван Франк помер раптово.

 

Парастас за Іваном Миколайовичем Франком відбудеться 2 лютого (пʼятниця) о 17:00 у каплиці Різдва Хрестителя Господнього Йоанана (вул. Пекарська, 52), звідки 3 лютого (субота) о 09:00 вирушить похоронна процесія. 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Іван ФРАНК народився 26 серпня 1947 року в селі Літиня Дрогобицького району Львівської області. Навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша у відділенні скульптури (1963–1968) і Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва у відділі художньої кераміки (1970–1975).

Від 1975 року працював викладачем кафедри художньої кераміки у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині ЛНАМ). У 1993-му йому надали вчене звання доцента, а у 2006-му — вчене звання професора.

З 2004 року був завідувачем кафедри художнього металу ЛНАМ і, як зазначають в академії, "виховав не одне покоління творчих особистостей".

Іван Франк також працював у галузі декоративної та монументальної кераміки, графіки й малярства. Був учасником українських та міжнародних виставок. Упродовж 1988–2016 років організував 12 персональних виставок.

01.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
707-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (37 атак), Мар’їнському (16 атак) і Херсонському (15 атак) напрямках
31.01.24 | | Україна
ХХІ століття проти ХХ. Перечитуючи Сергія Кримського…
Людмила Тарнашинська
ХХІ століття таки не засвоїло уроків попереднього з його кривавими війнами, тож напрацьована духовність не дає гарантії для непроявлення зла
30.01.24 | | Минуле
Ніби нічого нового
Юрко ТИМЧУК
ІЛ-76 впав, росіяни брешуть, їхні «консерви» в Європі відкриваються і, як той казав, «кури несуться, Зеленський президент».
30.01.24 | | Україна
706-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (24 атаки) та Мар’їнському і Херсонському (по 8 атак) напрямках.
30.01.24 | | Україна
Діалог між моїми світоглядами
Олександр ЯБЧАНКА
Розмова зі собою, на 12 років молодшим: командира взводу – з лікарем-педіатром, організатором запальних вечірок у горах. Про війну, фронт та мобілізацію.
28.01.24 | | Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Історія співжиття двох сусідніх народів, які мали багатомільйонні діаспори на територіях України і Росії, на наших очах добігає кінця...
28.01.24 | | Дискурси
Символ віри
Дмитро Єльніков
Образок про переконаність і однозначне сповіщення її. А коли глибше – про свободу, гідність, шляхетність.
27.01.24 | | Дискурси
Український П’ємонт: мобілізація (5)
Іван Банах
Початок 1918-го: Осип Микитка очолює УСС, Євген Коновалець формує СС в УНР, Симон Петлюра – гайдамацький кіш. Крути. «Арсенал»
27.01.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.