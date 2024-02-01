Помер скульптор та графік Іван Франк.

Графік та скульптор, викладач Львівської академії мистецтв Іван Франк пішов із життя 31 січня у віці 76 років. Про це повідомили на сторінці Львівської національної академії мистецтв у Fb.

"Відійшов у засвіти педагог, наш колега, друг, хороша, світла, добра людина, який завжди зберігав оптимізм та приходив усім на допомогу. Колектив академії глибоко сумує за померлим і висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям, усім, хто знав покійного. Згадуємо його добрим словом, щирою молитвою, дякуємо за його вчинки та мудрі настанови", — йдеться у повідомленні.

Причина смерті наразі невідома — кажуть, що Іван Франк помер раптово.

Парастас за Іваном Миколайовичем Франком відбудеться 2 лютого (пʼятниця) о 17:00 у каплиці Різдва Хрестителя Господнього Йоанана (вул. Пекарська, 52), звідки 3 лютого (субота) о 09:00 вирушить похоронна процесія.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Іван ФРАНК народився 26 серпня 1947 року в селі Літиня Дрогобицького району Львівської області. Навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша у відділенні скульптури (1963–1968) і Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва у відділі художньої кераміки (1970–1975).

Від 1975 року працював викладачем кафедри художньої кераміки у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині ЛНАМ). У 1993-му йому надали вчене звання доцента, а у 2006-му — вчене звання професора.

З 2004 року був завідувачем кафедри художнього металу ЛНАМ і, як зазначають в академії, "виховав не одне покоління творчих особистостей".

Іван Франк також працював у галузі декоративної та монументальної кераміки, графіки й малярства. Був учасником українських та міжнародних виставок. Упродовж 1988–2016 років організував 12 персональних виставок.