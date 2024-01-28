Індія відмовляється від російської зброї.

Як наголошується в розслідуванні Reuters, досі Росія була основним постачальником зброї й амуніції для Індії.

 

 

Індія, що є найбільшим у світі імпортером зброї, чимраз сильніше дистанціюється від Росії в оборонній сфері й розвертається у бік Заходу. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, опублікованому в неділю, 28 січня, інформаційною аґенцією Reuters. Досі Росія залишалася основним постачальником зброї, комплектуючих і амуніції для Індії. Хоча останнім часом можливості Росії експортувати зброю суттєво знизилися через війну з Україною.

 

«Тепер у сфері імпорту зброї Індія повільно повертається на Захід, головним чином до Сполучених Штатів. Вашінґтон, своєю чергою, прагне зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському реґіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю і позбавити південноазіатську націю традиційної залежності від Росії», – йдеться в публікації.

 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за останні два десятиліття Індія витратила на закупівлю озброєнь понад 60 млрд доларів, причому 65% цих поставок здійснила Росія. Проте за минулі п'ять років експорт російської зброї до Індії скоротився на 37%. За той же період Росія наростила постачання до Китаю (на 39 відсотків) та Єгипту (на 44 відсотки), йшлося у доповіді інституту за березень 2023 року.

 

«Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією», – цитує аґенція Reuters слова експерта з питань Росії з дослідницького центру Observer Research Foundation в Нью-Делі Нандана Уннікрішнана. Він пояснює, що таку угоду Вашінґтон сприйняв би як перехід червоної смуги.

 

Хоча Росія й надалі робить Індії пропозиції про постачання найсучасніших гелікоптерів фірми «Камов», винищувачів «Сухой» та «МіГ» з можливістю спільного виробництва в Індії, наводить Reuters дані чотирьох анонімних джерел в урядових колах Індії, включно з високопоставленим співробітником служби безпеки, який нещодавно подав до демісії. «Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв'язки, але прем'єр-міністр Нарендра Моді, за словами експертів і чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій», – йдеться у публікації.

 

Розширюючи військову співпрацю зі Заходом, зокрема із США, Індія минулого року уклала угоду з General Electric. Тепер американська компанія вироблятиме в Індії двигуни для винищувачів цієї країни.

 

Окрім того, за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість придбання французьких винищувачів для свого новітнього авіаносця. Також йдеться про перспективи будування підводних човнів за французькою, німецькою чи іспанською технологіями та винищувачів з американськими та французькими двигунами.

28.01.2024

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