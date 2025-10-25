У Казані вчинено напад на конвой російської військової комендатури.

Нападники побили конвоїрів і звільнили ухилянта.

У Казані невідомі особи вчинили напад на конвой російської військової комендатури, який перевозив ухилянта від армії. Про це повідомила газета «Коммерсантъ».

Джерело видання у силових структурах розповіло, що напад стався на вулиці Гвардійській. На світлофорі службовий бусик конвою підрізала чорна машина Kia Rio без номерів. З авта вийшли двоє чоловіків, які побили конвоїрів. Потім нападники відчинили задні двері бусика, витягли затриманого, посадили до свого автомобіля і поїхали геть.

У Казані оголосили план «Перехоплення», але незабаром скасували, оскільки нікого знайти не вдалося, пише «Коммерсант».

За даними близького до російських силових структур Telegram-каналу Mash, з-під охорони втік ухилянт, якого везли зі слідчих дій у супроводі співробітників військової комендатури. Російське видання «Бизнес Онлайн» стверджує, що разом із ухилянтом нападники викрали й співробітника комендатури. Проте незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Своєю чергою, Telegram-канал «Осторожно, новости» з покликом на джерело в правоохоронних органах повідомив, що в Казані розшукують 32-річного Фадіса Г., мобілізованого 2022 року. У серпні 2025 року він навіть отримав медаль «За відвагу» за участь у війні проти України. За даними видання, Фадіса Г. заарештували за самовільну втечу з частини.