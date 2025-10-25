У Казані вчинено напад на конвой російської військової комендатури.

Нападники побили конвоїрів і звільнили ухилянта.  

 

 

У Казані невідомі особи вчинили напад на конвой російської військової комендатури, який перевозив ухилянта від армії. Про це повідомила газета «Коммерсантъ».

 

Джерело видання у силових структурах розповіло, що напад стався на вулиці Гвардійській. На світлофорі службовий бусик конвою підрізала чорна машина Kia Rio без номерів. З авта вийшли двоє чоловіків, які побили конвоїрів. Потім нападники відчинили задні двері бусика, витягли затриманого, посадили до свого автомобіля і поїхали геть.

 

У Казані оголосили план «Перехоплення», але незабаром скасували, оскільки нікого знайти не вдалося, пише «Коммерсант».

 

За даними близького до російських силових структур Telegram-каналу Mash, з-під охорони втік ухилянт, якого везли зі слідчих дій у супроводі співробітників військової комендатури. Російське видання «Бизнес Онлайн» стверджує, що разом із ухилянтом нападники викрали й співробітника комендатури. Проте незалежного підтвердження цієї інформації немає.

 

Своєю чергою, Telegram-канал «Осторожно, новости» з покликом на джерело в правоохоронних органах повідомив, що в Казані розшукують 32-річного Фадіса Г., мобілізованого 2022 року. У серпні 2025 року він навіть отримав медаль «За відвагу» за участь у війні проти України. За даними видання, Фадіса Г. заарештували за самовільну втечу з частини.

 

25.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Європейський мирний план на тлі провалу Будапешта
Максим МУЛЯР
У жовтні український мирний трек набув нової динаміки. Завдяки тому, що президент США Дональд Трамп увімкнув прискорювач під назвою Tomahawk.
24.10.25 | | У світі
Як пес махав... кормою
Юрій Винничук
ШІ частенько буває не досить уважний, а деколи відверто збиткується. Просто він любить трішки познущатися. Такий собі збитошний чортик. Але мусимо його терпіти.
22.10.25 | | Дискурси
«Hic sunt leones» Анни Трояновської
Творчість — це постійне виходження за межі перевіреного, пошук усе нових засобів вираження, технологічних рішень, а також тем для літографічних «оповідей», що народжуються в уяві польської художниці Анни Трояновської.
22.10.25 | | Штука
25 автомобілів ЗСУ від хору "Гомін"
Хор “Гомін” Львівського органного залу, TEATR.org.ua, фонд  "Добромобіль" та ГО "Об'єднання Активіст" 20 жовтня у Луцьку передали 25 автомобілів на потреби Сил Оборони, придбані в межах збору “Народний гомін”. Пікапи вже вирушили на різні ділянки фронту, але збір триває.
21.10.25 | | Штука
Все ще не точно
Юрко ТИМЧУК
Майже традиційно оптимісти чекають Гелловіну, песимісти готуються до «Будапешта», реалісти дивляться, що коїться на пленумі компартії Китайської Народної Республіки. Огляд подій тижня.
21.10.25 | | Україна
Alter Ratio у Берліні та Гаазі
Ансамбль під керівництвом Ольги Приходько в межах концертної серії «Unbroken: Voices from Ukraine» поєднає музику та поезію, щоб осмислити пам’ять і втрати сучасної України, наголошуючи на прояві стійкості та творчої сили.
19.10.25 | | Штука
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25 | | Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.