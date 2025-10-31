Найбільший нафтовий концерн Індії відновив закупи нафти з Росії.

Йдеться про закупівлю 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO.

Один з найбільших нафтових концернів Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлю російської нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на нафтових трейдерів. Компанія придбала п'ять партій нафти з постачанням у грудні. Причому закупи проведено через тих постачальників, які не підпадають під санкції.

Загалом йдеться про закупівлю 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO. Це означає, що індійська компанія відновлює закупівлі, незважаючи на посилення тиску США на Індію з вимогою припинити імпорт російської нафти. Фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що концерн продовжить закуповувати російську нафту, якщо постачання не порушуватиме міжнародних санкцій.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти РФ 22 жовтня, пояснивши цей крок «відсутністю у Росії серйозної зацікавленості в мирному процесі» щодо завершення розв'язаної Москвою війни в Україні. До чорного списку було внесено дві найбільші російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл», а також їхні дочірні компанії.

Після цього повідомлялося, що Китай та Індія готуються різко скоротити імпорт російської нафти. Зокрема багато індійських нафтопереробних заводів, включно з державною компанією Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL.NS), компанією HPCL – Mittal Energy Ltd та оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти. Також стало відомо, що два нафтотанкери, які прямували з РФ до Індії, перервали курс після оголошення США про санкції. Перший розвернувся в Балтійському морі, другий вже кілька днів дрейфує біля західного узбережжя Індії.