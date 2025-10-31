Найбільший нафтовий концерн Індії відновив закупи нафти з Росії.

Йдеться про закупівлю 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO.

 

 

Один з найбільших нафтових концернів Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлю російської нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на нафтових трейдерів. Компанія придбала п'ять партій нафти з постачанням у грудні. Причому закупи проведено через тих постачальників, які не підпадають під санкції.

 

Загалом йдеться про закупівлю 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO. Це означає, що індійська компанія відновлює закупівлі, незважаючи на посилення тиску США на Індію з вимогою припинити імпорт російської нафти. Фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що концерн продовжить закуповувати російську нафту, якщо постачання не порушуватиме міжнародних санкцій.

 

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти РФ 22 жовтня, пояснивши цей крок «відсутністю у Росії серйозної зацікавленості в мирному процесі» щодо завершення розв'язаної Москвою війни в Україні. До чорного списку було внесено дві найбільші російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл», а також їхні дочірні компанії.

 

Після цього повідомлялося, що Китай та Індія готуються різко скоротити імпорт російської нафти. Зокрема багато індійських нафтопереробних заводів, включно з державною компанією Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL.NS), компанією HPCL – Mittal Energy Ltd та оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти. Також стало відомо, що два нафтотанкери, які прямували з РФ до Індії, перервали курс після оголошення США про санкції. Перший розвернувся в Балтійському морі, другий вже кілька днів дрейфує біля західного узбережжя Індії.

 

31.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25 | | Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25 | | Штука
Всього потроху
Юрко ТИМЧУК
Державний бюджет на наступний рік вже майже є, електрики вже трохи нема, міжнародні (особливо американські) санкції росіяни відчують вже ось-ось, а потім прилетять Gripen’и. 
28.10.25 | | Україна
Дві любові Вадима Одайника
Любов до Карпат і коханої стала ключовою у творчості митця. В експозиції представлено пейзажі, жанрові композиції та портрети, що відображають глибоку ліричність, силу емоційного переживання та майстерність живопису.
27.10.25 | | Штука
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25 | | Минуле
Розмови крізь простір і час
Гліб БІТЮКОВ
«Війна забирає багато. І врешті-решт може забрати нас. А те, що лишиться після нас, – це те, що про війну зможуть дізнатися інші люди», – розмова з ветераном та автором книги «Моїй донечці. Записки тата з війни».  
26.10.25 | | Галичина
Данте з Вілямовиць
Віталій Портников
Ми нехтуємо діалектами самої української мови – хоча, здається, цілком природно, що українською в Хусті, Львові, Чернівцях, Лубнах і Харкові мають говорити по-різному...
26.10.25 | | Дискурси
Музика простору уяви
Наталія Кушик
Світова прем’єра Симфонії засвідчила тонке відчуття сучасного слухача: музика Леонтьєва жива, емоційно насичена й водночас зрозуміла. З перших її тактів публіка помітно оживилася після зосереджено-медитативного концерту Васкса.
25.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.