697-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:40 Європа має відігравати активнішу роль у наданні військової допомоги Україні, вважає президент Литви Гітанас Науседа. За словами Науседи, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС як через закупівлі, так і через іншу співпрацю.

"Європа повинна взяти на себе більшу роль, коли іншим союзникам не вистачає політичної волі чи спроможності постачати необхідне військове обладнання. І в Європі відбуваються значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням оборонної промисловості. Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво є тим, де ми можемо досягти більшого".

15:45 Північна Корея є «найбільшим постачальником» зброї для Росії, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, наразі РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості – з цих причин РФ шукає зброю в інших країнах. Як зазначає Буданов, для Росії «без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною».

15:10 Зеленський не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч людей, заявив він у інтерв’ю телеканалу Channel 4 News. Однією з причин Президент назвав фінансування, яке мають виділяти з українського бюджету, – "вони точно не приходять від партнерів". Однак Зеленський зазначив, що мобілізація є передусім питанням справедливості, і вона потрібна, щоб замінити військових на фронті.

14:25 За минулий тиждень, з 8 по 14 січня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 674 російські атаки (позаминулого тижня – 435), при цьому знищено 6330 одиниць особового складу (позаминулого – 5290): в середньому 8,9 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 12,6).

Найбільше атак було на Авдіївському (221 vs 150 позаминулого тижня), Лиманському (145 vs 29), Мар’їнському (88 vs 93) та Куп’янському (62 vs 35) напрямках.

13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 19 січня 2024 року Генеральний штаб України повідомив, що кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою: 81 авіаудар і 45 ракетних обстрілів. • Додаткові дані Генерального штабу України, які порівнюють період 14–18 січня 2024 року з попереднім п'ятиденним періодом, підтверджують зростання кількості російських обстрілів. За ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Кількість російських жертв за той самий період також зросла на 15%. • Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності по всьому фронту протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором, що сприяє цьому, найімовірніше, є замерзання ґрунту, що дозволяє пересуватися бронетехніці по пересіченій місцевості.

13:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 99 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:35 Атака із застосуванням дронів на морський термінал в Усть-Лузі, РФ, внаслідок якої спалахнула масова пожежа, стала результатом спецоперації СБУ, повідомляють компетентні джерела:

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області – важливий об'єкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, поставляється і для військ Росії. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, а й значно ускладнює логістику палива для військових РФ".

12:25 Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає і не передбачається на поточну добу, запевнили в Міненерго. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. У резерві є чотири теплові енергоблоки та 1 корпус ТЕС, які можуть бути задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

12:10 Вночі в Тулі (РФ) був атакований завод "Щегловский вал", де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир", підтвердили джерела в спецслужбах:

"Такі дії є плановою роботою розвідки, оскільки "Щегловский вал" є підприємством оборонно-промислового комплексу РФ, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1".

11:35 Вночі російські війська завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон, повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулі сім днів було збито 46 із 62 (74%) запущених по Україні БПЛА.

11:05 Енергетики заживили всіх споживачів, які були знеструмлені в Україні через негоду, повідомили в Міненерго.

10:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

181,0% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

66,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

197,5% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

288,8% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

86,8% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

46,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог захопив Крохмальне та всі східні околиці села. Ворог проявляє значну активізацію біля Нововодяного. Тривають зіткнення східніше Тернів та біля Діброви. Три останні доби були вкрай важкі.

• Бахмутський напрямок — ворог намагався покращити тактичне положення в Богданівці та Іванівському.

• Авдіївський відтинок — критичною залишається ситуація на півдні Авдіївки. Ворог захопив "Царську охоту" і намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній та Соборній. Тривають стабілізаційні заходи. Якщо успіху не буде досягнуто, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці. Ворог продовжує атакувати Георгіївку та її пн-сх околиці — має частковий успіх. В районі Новомихайлівки концентрує додаткові сили та пробує тиснути малими групами вздовж лінії Водяне–Костянтинівка.

• Бердянський відтинок — росіяни наступали південніше Урожайного. За уточненою інформацією, закріпитися їм не вдалося, а контроль над позиціями повернувся до Сил оборони. Противник хотів штурмувати наші позиції біля Новодонецького, але заблукав, втративши на міні танк.

• Запорізький відтинок — тривають зіткнення на захід від Вербового.

• Таврійський відтинок — росіяни посилюють тиск на Кринки, в т.ч. піхотою, яку тяжче вибивати. Деякі російські підрозділи імітують атаки, щоб доповісти про невдачу і не йти на штурм.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін у листі до саміту Руху неприєднання від 20 січня брехливо заявив, що Росія підтримує "безумовну рівність" і "суверенітет" усіх держав, що суперечить офіційній позиції Москви щодо її війни в Україні та її ширшим імперським амбіціям.

• Посол Росії в Данії Барбін у відповідь на нещодавню американо-данську угоду, що дозволяє американським військам доступ до данських військових, вчора погрожував Данії, країні-засновниці НАТО.

• На тлі зростання залежності Росії від нафтових доходів для подолання фіскального тягаря, пов'язаного з війною в Україні, експорт російських енергоносіїв до Китаю у 2023 році значно збільшився.

• Комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив 20 січня, що ЄС матиме можливість виробляти від 1,3 до 1,4 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2024 року і забезпечить постачання "більшості" снарядів в Україну.

• Опитування, проведене незалежною аналітичною платформою VoxUkraine, показало, що 63 відсотки українців, які покинули країну через вторгнення Росії, до липня-серпня 2023 року повернулися. Опитування також показало, що 64 відсотки респондентів, які ще не повернулися в Україну, мають плани повернутися, причому 27% можуть повернутися під час війни, якщо для цього будуть відповідні умови, зокрема житло та робота. За різними міжнародними оцінками, через війну за кордоном проживає 6,2 мільйона українців.

• Російські війська на тлі продовження зусиль перевірити українську ППО та чинити тиск на неї завдали обмежену серію ударів по Україні 20 січня. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що останні російські удари намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону та що російські сили продовжують запускати безпілотники й ракети таким чином, щоб уникнути, проникнути та погіршити обмежені можливості української ППО. Він визнав, що українські сили зосередили значну кількість протиповітряної оборони поблизу Києва для захисту від регулярних російських ударів і що українським силам буде важко розосередити ці системи, оскільки ударна кампанія Росії триває.

• Інструктор російського спецназу "Штурм-Z" заявив 16 січня, що особовий склад росгвардії, який діє на території окупованої України, має систематичні проблеми зі зберіганням техніки й озброєння.

• Окупаційна влада продовжує підготовку до російських президентських виборів у березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: