1277-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 Російські війська зранку атакували Київ ударним безпілотником, внаслідок роботи ППО дрон впав на дорогу у Солом'янському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

10:25 Вночі (з 22:40) противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (74%) на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1048 із 1241 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

325,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1034,0% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

131,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,2% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи встановлюються.

09:30 Російські війська вночі обстріляли Конотоп, некритично пошкоджені житлові будинки та вже раніше зруйнований об'єкт інфраструктури, повідомив мер міста Артем Семеніхін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області; Степногірськ, Успенівка Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. На Оріхівському напрямку, в районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ. Вчора на Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує сигналізувати, що президент Росії Путін не бажає проводити негайну двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

• Російські чиновники продовжують перекладати провину за відсутність зустрічі Путіна і Зеленського та мирних переговорів між Україною і Росією, відкидаючи легітимність демократично обраного уряду України.

• Україна продовжила свою кампанію ударів по російській військовій та нафтовій інфраструктурі в Росії та окупованій Україні.

• Українська влада повернула українських цивільних осіб, яких російська влада депортувала з окупованих територій України, до контрольно-пропускного пункту на російсько-грузинському кордоні.