1274-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 2,5% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – більш хмарна погода у частині північних та південних регіонів. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – спадання спеки на всій території України.

10:20 Вночі (19:30) росіяни атакували 2 балістичними ракетами Іскандер-М (із ТОТ Криму), а також та 93 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (67%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 568 із 790 запущених по Україні БпЛА (разом – 72%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

325,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1030,4% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

131,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська обстріляли безпілотниками Павлоград, а також Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, одна людина загинула та одна постраждала, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:40 Російські війська атакували дронами Одеську область, внаслідок чого в Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, постраждав один чоловік, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:30 Президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану в понеділок після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб з’ясувати, чому він блокує переговори про вступ України до Євросоюзу, пише Bloomberg. Дзвінок став результатом обговорень між Трампом і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. За словами джерела, у певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від опозиції до вступу України в ЄС. Під час розмови Орбан вислови зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між Зеленським і Путіним в Будапешті.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилася сказати, чи розглядається Будапешт як місце проведення ймовірної зустрічі Зеленського та Путіна; Орбан не підтвердив дзвінок, але написав у Facebook, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але не планує змінювати свою позицію, бо "членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним".

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах гарантій потенційної мирної угоди з Росією.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки. На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров чітко зазначив, що метою Кремля в Україні є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область.

• Росія розпочала повномасштабне вторгнення в 2022 році після того, як не змогла забезпечити контроль над Україною іншими засобами.

• Росія також прагне впливати на внутрішнє управління інших колишніх радянських країн, включаючи держави НАТО, фактично заперечуючи їх суверенітет і встановлюючи умови, що загрожують їх незалежному управлінню.

• Лавров непрямо відкинув припущення, що Росія може прийняти західні гарантії безпеки для України.

• Російські війська, здається, намагаються контратакувати українські сили, які очищають російську інфільтрацію поблизу Добропілля, оскільки українські сили все більше загрожують базі проникнення.

• Російська тактика інфільтрації та низька щільність особового складу вздовж лінії фронту в напрямку Покровська, здається, дозволили російським військам відновити обмежені тактичні маневри на схід і південний схід від Добропілля – принаймні тимчасово.

• 19 серпня Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих у боях солдатів.

• Українські власті звинуватили солдата 82-го мотострілецького полку в страті двох українських військовополонених у Вовчанську (Харківська область) влітку 2024 року.