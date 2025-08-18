1272-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Російська армія вночі атакувала безпілотниками Київську область, в одному з районів пошкоджено ангарне приміщення, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

11:05 Через несприятливі погодні умови (грози, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30, воно було таким же, як в цей же час попереднього робочого дня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:55 Вранці російські війська атакували Запоріжжя, постраждали 17 людей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

10:40 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (63%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 344 із 524 запущених по Україні БпЛА (разом – 66%).

10:15 У Харкові оголошено жалобу через загибель і поранення мирних мешканців в результаті удару ворожого БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм.

10:10 Внаслідок російських атак по Харкову пʼятеро людей загинули, щонайменше 30 постраждали, повідомили в Офісі генерального прокурора. Вчора близько 22:50 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, 11 мирних жителів, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали гострої стресової реакції. Нині зранку близько 5:00 ранку п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі — обвалилися міжповерхові перекриття. Загинули пʼятеро людей. Щонайменше 19 людей отримали поранення та гострий шок, серед них – діти. Усім постраждалим надається медична допомога.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

325,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1026,7% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

131,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Українська православна церква (Московського патріархату) надіслала лист Державній служби України з етнополітики та свободи совісті з роз’ясненням позиції щодо статус УПЦ (МП),вважаючи припис Держетнополітики втручанням у внутрішнє життя церкви.

09:45 Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляє, що не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, Російської православної церкви, зазначивши:

"Закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" не містить автоматичної заборони в Україні релігійних організацій, які пов’язані з РПЦ та входять до її структури, а остаточне рішення ухвалює незалежний суд у повній відповідності до принципів демократичного суспільства. Загально відомо, що РФ використовує релігію, зокрема, Російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей в різних країнах. У зв’язку з цим ряд європейських країн, посилаючись на резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Європейського парламенту, зокрема "Пропаганда та свобода інформації в Європі" № 2567 (2024), запровадили обмежувальні заходи у відповідь на деструктивну діяльність РПЦ. Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме з цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені. Російська держава як на власній території, так і ще більшою мірою на окупованих територіях України систематично зневажає і порушує всі базові принципи релігійної свободи, що підтверджується численними звітами."

09:40 Російські війська атакували Одесу безпілотниками, в результаті чого в передмісті виникла пожежа обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури (об’єкти азербайджанської компанії SOCAR) та двоповерхової будівлі, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Загиблих та постраждалих немає.

09:35 Армія РФ вночі вдарила по Павлограду ракетою, пожежу оперативно загасили, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 У Харкові вчора ввечері росіяни завдали балістичного удару по житловій забудові Індустріального району, одинадцять людей постраждало, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:25 Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться нині о 20:15 за київським часом. О 20:00 американський президент зустріне Зеленського, а о 20:15 почнуться переговори двох лідерів, які триватимуть близько години. О 21:15 Трамп привітає лідерів країн Європи, потім запланована колективна знимка. Сама ж зустріч з європейськими лідерами відбудеться о 22:00 за київським часом.

09:20 Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, де матиме зустріч з Дональдом Трампом та європейськими лідерами, за що висловив вдячність американському президенту:

"Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському - ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські посадовці визнали, що Путін ще не продемонстрував готовність піти на поступки, необхідні для досягнення мирної угоди.

• Росія не зможе швидко захопити решту Донецької області силою, оскільки російські війська не змогли цього зробити протягом більше ніж десяти років. Росія зможе швидко захопити всю Донецьку область лише в тому випадку, якщо Україна поступиться вимогам Путіна і виведе свої війська з решти області.

• Російські війська історично вступали в дороговартісні кампанії з метою захоплення укріплених або міських територій на сході України, що є реальністю, далекою від заяв Путіна про швидке просування.

• Недавнє просування Росії на північний схід від Покровська не свідчить про те, що Росія може швидко захопити укріплені або міські території.

• Росія продовжує заперечувати суверенітет України і вимагати права диктувати українські внутрішні справи.

• Наполягання російського президента Путіна на тому, що будь-яка мирна угода повинна враховувати «корінні причини» війни, як їх бачить Росія, ускладнить досягнення мирної угоди так швидко, як того бажає Трамп, з огляду на складність «корінних причин».

• «Корінні причини» Росії виходять за межі України, і їх усунення вимагатиме серйозних переговорів з НАТО.

• Пропозиція Путіна про прийняття російського закону, що забороняє майбутнє вторгнення в Україну, не є надійною, оскільки Росія вже двічі порушувала попередні зобов'язання міжнародного характеру не втручатися, а також тому, що Путін продемонстрував, що може вільно змінювати російське законодавство на свій розсуд.

• Подробиці щодо гарантій безпеки України, на які, можливо, погодився Путін, на даний момент залишаються неясними, але Кремль, можливо, намагається відродити свої вимоги щодо гарантів безпеки від квітня 2022 року, які б знешкодили такі гарантії.