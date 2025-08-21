1275-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів” (Ростовська область РФ), повідомили в Генштабі. Завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ, бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ.

12:05 Під час масованого удару російських військ по Львову сили ППО збили три крилаті ракети типу Х-101 із касетними бойовими частинами, однак зафіксовано потрапляння ударних безпілотників, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, де на момент удару в укритті перебувало 5 осіб, вони не постраждали; вибуховою хвилею пошкоджено також прилеглі будинки, вибито вікна та двері. Крім цього, уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення. Попередньо відомо про одного загиблого. Двоє чоловіків отримали травми й були оглянуті медиками на місці, ще одного постраждалого доставлено до лікарні.

11:25 Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китаю нема серед гарантів повоєнного миру:

" По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум: Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого".

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 1,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня – у середу. Причина – хмарна погода у частині західних та північних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:55 Вже на початку 2026 року має бути запущено масове виробництво українських ракет "Фламінго", сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як просувається ця ракетна програма України, зазначивши, що "поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тисячі кілометрів, і це важливо". Але поки у нас немає можливості застосування сотні ракет, багато говорити на цю тему недоцільно: "До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво".

10:35 Європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

09:50 У Мукачеві російські війська вдарили по американській компанії, що спеціалізується на електроніці, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

325,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1031,8% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

131,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (з 18:40) росіяни атакували 614 засобами повітряного нападу:

- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. РФ.;

- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ;

- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. РФ;

- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (95%);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (25%);

- 18 крилатих ракет Х-101 (95%);

- 12 крилатих ракет Калібр (86%).

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1090 із 1319 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

09:35 На Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів. В результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат. Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів становлять 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня, – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38). Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено: 3 танки (загалом – 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).

За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

09:30 Вночі росіяни завдали по Запоріжжю два удари, унаслідок чого пошкоджено кілька об’єктів промислової інфраструктури, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 Внаслідок російського удару вночі по Мукачеві постраждали 12 людей, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Внаслідок удару на Мукачівщині зруйновано складські приміщення.

09:20 Внаслідок комбінованого удару безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами у Львові загинула людина, троє – постраждали, повідомив міський голова Андрій Садовий. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир, загалом пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон; також пошкоджено дитячий садок та 9 авто.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки. На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру. На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 830 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 315 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль вимагає, щоб Росія мала право вето на будь-які західні гарантії безпеки для України, намагаючись підірвати поточні зусилля США, Європи та України щодо створення умов для тривалого миру в Україні. Кремль, схоже, вимагає, щоб будь-які гарантії безпеки базувалися на тих, що запропоновані в Стамбульській угоді 2022 року, яка надає Росії та її союзникам право вето на західну військову допомогу Україні та залишає Україну беззахисною перед майбутніми російськими загрозами.

• Кремль продовжує давати зрозуміти, що президент Росії Путін не бажає проводити негайну двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у терміни, запропоновані президентом США Дональдом Трампом.

• Російська економіка продовжує стикатися з дефіцитом бюджету внаслідок збільшення витрат на оборону та згубного впливу західних санкцій і вторинних мит.

• Вторинні тарифи, ймовірно, змушують Росію продавати нафту за ціною нижче ринкової, що може зменшити приплив іноземних коштів у російську економіку та вичерпати основне джерело багатства Росії.

• За повідомленнями, Кремль розглядає можливість заміни голови слідчого комітету Росії Бастрикіна, ймовірно, в рамках зусиль із формування нової, молодшої еліти.