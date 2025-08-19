1273-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 3,4% меншим, ніж у цей же час вчора. Причина – зниження температури повітря на всій території України, а також встановлення ясної погоди в усіх регіонах (крім частини західних областей), що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:30 Цього разу члени української делегації відчули, що Трамп був щирим на зустрічі щодо свого бажання допомогти з гарантіями безпеки, пише Bloomberg зі слів людини, близької до українського уряду: така позиція президента США може відкрити нові можливості для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

10:05 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 280 засобами повітряного нападу:

- 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької обл. РФ, ТОТ Криму;

- 5 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (85%);

- 2 балістичні ракети Іскандер-М (40%);

- 4 крилаті ракети Х-101 (80%).

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 538 із 746 запущених по Україні БпЛА (разом – 72%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

325,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1028,8% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

131,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Впродовж останніх кількох місяців над гарантіями безпеки для України працює велика група країн, зокрема Австралія та Японія, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News.

09:50 Вночі російські війська завдали масованого удару по Полтавській області, є влучання і падіння уламків Кременчуцькому та Лубенському районах, пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, повідомив голова ОВА Володимир Когут

09:45 Російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами, є поранена, повідомили в Слов'янській МВА.

09:40 Вночі Кременчук пережив масовану атаку росіян, пролунали десятки вибухів, під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, повідомляє повідомив мер міста Віталій Малецький.

09:35 Президент Фінляндії Александр Стубб сформулював три основні результати зустрічі в Білому домі:

– змістовна розмова про гарантії безпеки для України, узгоджені між Європою та Сполученими Штатами, і ми починаємо конкретну роботу над цим негайно;

– пропозиція провести двосторонню зустріч між президентом Володимиром Зеленським та Путіним, яку президент США Дональд Трамп потім підняв у телефонній розмові з Путіним, і той погодився.

– після двосторонньої зустрічі, якщо все піде добре (а це, звісно, велике "якщо", коли маєш справу з Путіним), відбудеться тристороння зустріч.

09:30 Є домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка буде купувати українські дрони, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це буде фінансування внутрішнього виробництва дронів.

09:25 Президент України Володимир Зеленський відклав обговорення питання територій на зустріч з Путіним, він зазначив, що завдяки мапі це була вперше можливість говорити про такі речі з президентом США та з його командою, "не читаючи на папірцях".

"А дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент… Мені здається, що президент Трамп почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним".

09:20 Президент України Володимир Зеленський назвав свою останню зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найкращою":

"Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей. Це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях. Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі, тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечання, у нас була дійсно тепла, хороша, предметна розмова.

Це дискусія. Це діалог з партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулось. Я думаю, що кожен з нас зробив своє", – сказав Зеленський журналістам, відповідаючи на питання: "Чи не прозвучало щось під перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятим?" "Гарантії безпеки, напевно, будуть афішуватися з нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей… Все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, десять днів. Другий пункт гарантій безпеки для України – це пакет американської зброї, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Важливо, що США роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантії безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед ".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5489 дронів-камікадзе та здійснили 5350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль. На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль не взяв на себе публічних зобов'язань щодо проведення двосторонньої або тристоронньої зустрічі на рівні лідерів всупереч заяві президента США Дональда Трампа після багатостороннього саміту 18 серпня.

• На саміті 18 серпня західні лідери підтвердили важливість надійних гарантій безпеки для України з метою забезпечення справедливого і тривалого миру.

• Російські офіційні особи в основному відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України в рамках потенційної мирного угоди.

• Західні лідери висловили підтримку припиненню вогню, яке може відбутися після можливої майбутньої тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським і Путіним.

• Російські війська здійснили удари великої дальності по тилових районах України, що призвело до жертв серед цивільного населення напередодні зустрічей у Білому домі 18 серпня.

• Бюджетні обмеження змушують Росію застосовувати альтернативні механізми для фінансування виплат за вступ до армії та набору солдатів для війни в Україні.

• Російські війська намагаються скористатися проривом у напрямку Добропілля, незважаючи на постійні контрнаступи України.

• Нещодавно російський військовослужбовець вбив українську жінку в напрямку Покровська, що є явним порушенням міжнародного права.