1276-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

08:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

 

 

 

 

 

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

  325,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

  133,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1033,3% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

  131,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

   86,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

   33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

   38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

 

 

              

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинув 125 керованих авіаційних бомб, залучив 5 875 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Оріхів, Новоукраїнка, Червона Криниця Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби ракетних військ і артилерії, шість пунктів управління, два склади пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог шість разів атакував українські підрозділи оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 35 атак загарбників у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 790 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні, тим самим вимагаючи, щоб Росія та її союзники зберегли за собою право вето на будь-яку західну військову допомогу Україні, а Україна залишилася нейтральною і беззахисною перед майбутньою російською агресією.

• Кремль продовжує категорично відкидати гарантії безпеки для України, підтримані США, і розкриває свої незмінні цілі щодо захоплення контролю над усією Україною.

• Росія докладає значних дипломатичних зусиль, щоб завоювати прихильність Індії, що свідчить про те, що Кремль продовжує побоюватися впливу вторинних санкцій.

• В ніч з 20 на 21 серпня Росія завдала третього за величиною удару по Україні з початку війни, націлившись на західні регіони України і завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі.

• Українська оборонна промисловість продовжує впроваджувати інновації та нарощувати виробництво зброї великої дальності.

• Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що замінило колишнього командувача Північної групи військ і Ленінградського військового округу генерал-полковника Лапіна на начальника штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковника Нікіфорова.

 

 

22.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Доживемо до американського понеділка
Юрко ТИМЧУК
Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.
18.08.25 | | Україна
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.