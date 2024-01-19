У Брянській області Росії спалахнула нафтобаза.

Це стало наслідком атаки бойових дронів.

У місті Клинці Брянської області в ніч проти 19 січня після удару безпілотника спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на статус у Telegram-каналі керівника Брянщини Олександра Богомаза.

«Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений РЕБ міністерства оборони РФ. При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є спалах резервуарів в обвалуванні. В даний час на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС Росії у Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру. Залучено 13 пожежних автоцистерн», – написав губернатор Брянської області.

Місцеві пабліки оприлюднили відео пожежі й повідомили, що до Клинців відправлено цілий пожежний потяг. «Пожежний потяг на гасіння клінцівської нафтобази відрядила Московська залізниця. В арсеналі ешелону 120 т води та 5 т піноутворювача» – повідомляє Telegram-канал Типичные Клинцы.

Російське інформаційне агентство ТАСС з покликом на місцеві оперативні служби повідомило, що площа пожежі на нафтобазі в Клинцях — 1000 квадратних метрів, горять чотири резервуари з бензином.