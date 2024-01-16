Іран обстріляв балістичними ракетами цілі на території Іраку.

Тегеран стверджує, що бив по «шпигунських центрах і місцях скупчення антиіранських терористичних груп».

 

 

Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у ніч проти вівторка, 16 січня, завдав ракетного удару по кількох цілях в Іраку та Сирії. «Балістичні ракети були використані для знищення центрів шпигунства та зборів антиіранських терористичних груп у реґіоні», – йдеться у заяві КВІР. Також серед об’єктів атаки згадано «штаб-квартиру шпигунів Моссад».

 

При цьому кілька вибухів пролунало поруч із консульством США за 40 км на північний схід від міста Ербіла, столиці Іракського Курдистану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Влада автономного регіону стверджує, що внаслідок атаки четверо місцевих мешканців загинуло, ще шестеро поранені. Серед убитих – курдський бізнесмен-мільйонер Пешрав Дізаї та кілька членів його родини. Окрім того, одна ракета впала на будинок високопоставленого офіцера курдської розвідки, інша вразила центр курдських спецслужб. 

 

В Ірані заявили, що ці удари були завдані «у відповідь на нещодавні злочини терористичних груп, які несправедливо зробили мучениками групу наших дорогих співвітчизників у Кермані та Раску». Йдеться про те, що третього січня було скоєно бомбовий замах на цвинтарі в місті Кермані на південному сході Ірану, де проходила церемонія вшанування пам'яті вбитого 2020 року генерала КВІР Касема Сулеймані. Внаслідок теракту загинули понад 90 людей. Відповідальність за цей злочин взяла на себе «Ісламська держава», однак у Тегерані звинувачували у причетності до вибухів Ізраїль та США.

 

У Пентаґоні заявили, що ракетні удари не завдали шкоди жодному американському об'єкту. Громадяни США внаслідок іранського удару не постраждали.

 

16.01.2024

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