Спецслужба Азербайджану затримала фальшувальників українських документів.

Ці документи дозволяли отримувати притулок в Європі, вільно пересуватися без візи під ім'ям громадян України.

Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану виявила транснаціональне організоване злочинне угруповання (ОЗУ), яке займалося підробкою документів України. Про це повідомив у понеділок, 15 січня, азербайджанський інформаційний портал Trend із покликом на інформацію пресслужби СДБ. Члени ОЗУ затримані. СДБ продовжує оперативно-слідчі заходи.

«За останні роки було викрито дії транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке, зловживаючи процесами, що відбуваються між державами реґіону, незаконним шляхом забезпечувало громадян Азербайджанської Республіки та інших країн офіційними документами, що належать до Української держави (для проживання в різних країнах як громадян України) отримувати притулок, вільно пересуватися без візи під ім'ям громадян України)», – наголошується в повідомленні азербайджанської спецслужби.

У ході слідства виявлено, що Нурієв Ібадат Гахраман-огли, який мешкав у Львові, Багіров Фарід Вагіф-огли, що мешкав у Стамбулі, та інші особи за попередньою змовою з січня 2023 року незаконно виготовляли закордонні паспорти України, посвідчення особи, водійські права та інші документи і реалізовували їх. Пакет документів коштував до 30 тисяч доларів.

«Внаслідок заходів, вжитих СДБ, цих осіб затримано та залучено до слідства в Азербайджані. Їм висунуто звинувачення у незаконному виготовленні та продажу сфальшованих документів та інших злочинних діяннях», – наголошує спецслужба.

Розслідування також виявило осіб, які користуються підробленими документами у різних країнах. Наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи.