На виборах президента Тайваню переміг противник зближення з Китаєм.

Лай Цінде виступає за зниження впливу Пекіна на Тайбей і нарощування оборонних витрат. 

 

 

Чинний віцепрезидент Тайваню, лідер керівної Демократичної прогресивної партії Лай Цінде переміг на президентських виборах у Тайвані, які відбувалися у суботу, 13 січня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію виборчої комісії країни.

 

64-річний Лай Цінде, який виступає за більшу незалежність острова від Пекіна, за підсумками підрахунку 98 відсотків голосів здобув прихильність 40,2% своїх співвітчизників. Його головний конкурент Хоу Юї, який представляє прихильну до  Китаю консервативну партію Гоміньдан, набирав 33,4% голосів. Він уже офіційно визнав свою поразку.

 

Лай Цінде – випускник Гарварда. Раніше він називав себе прихильником повної незалежності острова, а зараз виступає за необхідність знизити економічний вплив Пекіна на Тайбей і стрімко збільшити оборонні витрати. Водночас Цінде не проти покращити взаємини з КНР. В інтерв'ю часопису Time він говорив, що Тайвань сподівається на дружбу з Китаєм. «Ми не хочемо бути ворогами. Ми будемо раді бачити на Тайвані голову КНР Сі Цзіньпіна та приготуємо для нього тайванські делікатеси», – зазначив він. 

 

Однак офіційний Пекін називав Цінде «небезпечним сепаратистом». Напередодні суботнього голосування китайське керівництво заявило, що його перемога може призвести до «ескалації конфлікту». Голова КНР Сі Цзіньпін у телезверненні перед виборами назвав об'єднання Китаю та Тайваню «історичною неминучістю». 

13.01.2024

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