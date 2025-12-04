Макрон закликав китайське керівництво посприяти припиненню російсько-української війни.

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай продовжить відігравати у цьому питанні конструктивну роль, проте відкинув спроби покласти відповідальність за війну на одну зі сторін.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває в Пекіні з державним візитом, закликав керівництво Китаю посприяти в пошуку мирного шляхів припинення російсько-української війни. Про це повідомила газета Le Monde. Під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном Макрон висловив сподівання, що Пекін приєднається до зусиль Франції, спрямованих на те, щоб якнайшвидше добитися припинення російських ударів по критичній інфраструктурі України. Він також зазначив, що Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН несуть особливу відповідальність.

 

Сі Цзіньпін, своєю чергою, заявив про прагнення Пекіна добиватися миру в Україні та запевнив, що Китай продовжить «відігравати конструктивну роль». При цьому китайський лідер відкинув спроби покласти відповідальність за розв’язання війни на Росію.

 

«Китай підтримує всі зусилля щодо миру та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у пошуку вирішення української кризи. Водночас він рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних спроб перекласти провину чи очорнити одну зі сторін», – заявив Сі Цзіньпін.

 

Видання зазначило, що Китай вважають найважливішим прихильником Росії у розв'язаній нею війні проти України. Між Пекіном та Москвою зберігаються активні контакти та торгівля. Китай не засудив збройне вторгнення та фактично підтримує Кремль своєю позицією. Крім того, Пекін звинувачують у постачанні товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом.

 

Це вже четвертий державний візит Емманюеля Макрона до Китаю. Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань вітали Макрона з його дружиною Бріжит у Великому народному палаці в Пекіні. Французького президента супроводжує делегація чисельністю близько 80 осіб, до складу якої входять представники великого бізнесу.

 

04.12.2025

