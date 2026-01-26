Собі самому на 65ь

Майбутніх справ давно вже менше, ніж колишніх.

Святкуєш вже щодня

Прихід нового дня.

На схилі своїх літ ти – одинокий лижник.

Позаду є лижня.

Попереду – фігня…

На схилі своїх літ,

Змастивши лижі салом

Й на сніговий потрапивши карниз,

На схилі цьому ти

Ввійти ще можеш в слалом –

Крутий віраж – і вниз!

А потім… знову вниз!

Скажи артритом змученим колінам,

Яким цей спуск – у додатковий кайф,

Що слалом цей навряд чи скінчиться трампліном,

І сам надію марну не плекай.

Навряд чи був ти Всесвіту окрасою

(Це я тебе підколюю й дражню…)

Ти далі преш незвіданою трасою,

Волочачи за спиною лижню.

Хоч ти не те, щоб в настрої мажорному,

Але й не те, щоб зовсім у журбі.

Є вечори у Місті, й Жінка В Чорному,

Що інколи являється тобі.

Так, інколи, на жаль не кожен вечір,

Який приходить вслід нудному дню.

Та обіймаючи її за плечі,

Несамохіть вдивляєшся в фігню…

Так, це вона, фігня, незвідана, незнана,

Звабливо миготить в заманливих вогнях,

І скільки б доля тебе трасою не гнала,

Попереду лишається фігня.

Фігня – це не фінал. Не помиральна яма.

А поки ти собі ще – Ірванець.

Ну, трохи напиздів нам Френсіс Фукуяма.

Історії – фігня, та не кінець!

Фігня ця повна слаломів, трамплінів

Для тебе і для декого із вас.

Було ж у тебе славне покоління,

Що так жило, немов ковтало час.

Паяц? Тоді – паяц. Легенда? Ну, легенда.

Собі лишив ти місію одну:

Прожити максимально офігенно

Оцю офігіваючу фігню!

Січень 2026