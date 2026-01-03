У Китаї запроваджено податок на засоби контрацепції.

Так китайська влада намагається збільшити народжуваність.

З першого січня Китай скасував податкові пільги на презервативи та протизаплідні препарати, які до цього діяли протягом 30 років. Тепер на ці засоби контрацепції нараховується стандартний податок на додану вартість у розмірі 13%. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Впроваджуючи такі заходи китайська влада намагається стимулювати підвищення народжуваності.

Станом на початок 2025 року населення Китаю скорочувалося третій рік поспіль. Влада країни бореться з цією негативною демографічною тенденцією різними методами. 2024 року у Китаї було запроваджено щорічну субсидію на догляд за дітьми на суму еквівалентну 500-ам доларам за дитину. Причому ці виплати були звільнені від податку на доходи фізичних осіб. Університети розпочали проводити курси, присвячені «любовному вихованню», щоб сформувати у молоді позитивний погляд на кохання, сім'ю та народжування дітей. Чиновники проводять партзбори, присвячені «позитивному погляду на одруження та народження дітей», закликають самотніх людей одружуватися.

Падіння народжуваності в Китаї стало результатом стрімкої урбанізації та політики «одна сім'я — одна дитина», яка проводилася у країні з 1979-го до 2015-го року, покликану знизити народжуваність. Після завершення цієї політики влада КНР почала, навпаки, стимулювати дітонародження.