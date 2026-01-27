Не мішки тягати

З красномовством на даному етапі розвитку людства все виглядає гарно – помітно складніше з реалізацією сказаного на практиці. Огляд подій тижня в Україні.

Спічі тижня

Попередні Всесвітні економічні форуми заходили у вітчизняний інформаційний простір «під соусом» української вечері, де зять колишнього президента частував гостей варениками з вишнями. Цього разу медіа акцентували увагу на промовах з трибуни, але без кулінарної складової і тут не обійшлось. «Середні держави повинні діяти разом, тому що якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», – проголосив канадський прем’єр Марк Карні, а його виступ у Давосі вже розглядають як шедевр ораторського мистецтва ХХІ століття.

Реакцією Дональда Трампа на промову Карні стало відкликання запрошення Канади до трампівської «Ради», а виступ самого президента Сполучених Штатів на економічному форумі може стати ще одним об’єктом для дослідження психологів і психіатрів.

Крім наговорених з трибуни банальностей, оформлених у потік свідомості, Трамп повідомив, що чекає в Давосі Зеленського – і рандеву таки сталося, хоча, за офіційною версією, президент України в Альпи цього разу їхати не збирався. Обидва президенти годину поговорили про актуальне – і свом спічем Зеленський також викликав резонанс. Дональду Фредовичу сподобалося, що Володимир Олександрович закликає європейців брати приклад з американця: «Якщо Трамп може захоплювати російські танкери, то чому цього не робить Європа?» І фраза Зеленського «Європа покладається тільки на віру, що якщо буде загроза – НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянс в дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Прямо зараз НАТО існує завдяки вірі, що США будуть діяти. Що вони не будуть стояти осторонь. Але що, якщо ні?» – мала б засмакувати Трампу.

Проблема лише в тому, що ораторські потуги українського лідера головний американець забуде, бо не завжди згадує, що сам говорив, а європейці мають гарну пам'ять.

Перемовини тижня

У Давосі Зеленський повідомив, що тристороння зустріч за участі переговорників України, РФ та США проводиться в Абу-Дабі. З Альп в аравійську пустелю рушив американський спецпредставник президента Віткофф, попередньо заінтригувавши інформацією, що це буде зустріч робочих груп, на якій обговорюватимуть «питання процвітання».

Інтригою з російського боку став склад делегації: гібрид історика і клоуна Мєдінский з обойми випав – на головних ролях задіяно начальника Головного розвідувального управління Костюкова і першого заступника начальника управління інформації ГРУ Алєксандра Зоріна, якого в РФ називають «найкращим переговірником Кремля» і приписують вербуванням сирійців для ЧВК «Вагнер».

Врівноважити в переговорах «розвідувальну» сторону з українського боку мав чинний шеф Офісу президента Кирило Буданов, відомий також як колишній начальник воєнної розвідки України.

Далі інтригу намагалися підтримати світові ЗМІ. Наприклад, видання Axios цитувало свої традиційно анонімні джерела, одне з яких (американське) заявило: «Обговорювалося все. Ніхто не був стурбований ходом дискусії з жодної сторони. Ми не пропустили жодного питання з обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в залі, тому що люди дійсно шукали рішення». Завершилися переговори спільним обідом, що американець прокоментував майже сльозогінно: «У якийсь момент всі виглядали майже як друзі. У мене з'явилося відчуття надії».

Натяк на надію озвучив і Віткофф, який назвав переговори дуже конструктивними.

Наскільки продуктивними були розмови в Абу-Дабі, стане відомо вже в найближчі дні, бо всі три сторони буцімто домовилися зустрітися ще раз.

Обіцянки тижня

Майже одночасно представники влади вирішили в міру своїх сил допомогти простим платникам податків. «Кожному робітнику, хто задіяний в аварійно-відновлювальних роботах – доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – двадцять. Деталі від уряду будуть додатково», – президент звернув увагу на погодні безчинства і борців з цим неподобством. Зеленський повідомив, що домовився про бонуси з Свириденко, а прем’єрка, своєю чергою, додала, що кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року, а перші виплати за січень надійдуть у лютому.

Згодом Свириденко озвучила Кабмінівські ініціативи щодо підприємців: «ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах – заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7500 до 15 000 грн. Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника». Заявку підприємці зможуть подати через портал «Дія».

І нарешті міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв’ю пообіцяв: «Ми менше, ніж 6 тисяч, платити нікому не будемо. Для людей у ​​солідарній системі. Для великого пласта бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони отримають зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів». Трохи трафляє, коли чиновник говорить «ми платимо», але хай вже підвищить літнім людям пенсії і говорить хоч «ми сніг прибираємо».

Кримінал тижня

Юлія Тимошенко, яка дуже цікавила НАБУ і САП, вийшла на свободу під заставу і тепер може спілкуватися з будь-якими народними депутатами та навіть виїжджати за межі Київської області, що їй було заборонено, поки соратники-симпатики Юлії Володимирівни не нашкребли тих тридцять з гаком мільйонів на заставу.

Антикорупціонери тим не дуже перейнялися, бо зайнялися не такою масштабною і зовсім не легендарною фігурою, як Юлія Володимирівна, а відставним шефом Держприкордонслужби, генерал-лейтенантом Сергієм Дейнеком.

В помешканнях Сергія Васильовича і його подільників провели обшуки, після яких слідчі повідомили загалу, що з липня по листопад 2023 року зловмисники брали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів з контрабандою й отримали за це щонайменше 204 тисячі євро.

Тепер підозрюваним загрожує від 8 до 12 до років позбавлення волі з конфіскацією майна за «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди » (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Букмекери можуть приймати ставки на те, яким чином підозрювані матеріалізуються в Іспанії чи Австрії.