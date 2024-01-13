ЗМІСТ

• Загроза

• Запропонований план перемоги

• Нагляд

• Розподіл підтримки

• Хронологія фатальних затримок Байдена у постачанні зброї в Україну

ЗАГРОЗА

Задобрити диктаторів не вдасться – республіканці мають дати відсіч невдалій політиці цієї адміністрації стосовно Росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели. Загарбницька війна Росії – найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни – моторошно нагадує Польщу 1939 року. Водночас ми бачимо посилення бойових дій в Індо-Тихоокеанському регіоні глави Сі. Й зараз ми зіткнулися з повномасштабною війною на Близькому Сході, яка загрожує дестабілізацією цьому регіону.

Байден неправильно керує найгіршою війною в Європі з часів Другої світової війни. Його слабкість не змогла стримати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжує затягувати війну та ризикує викликати подальшу агресію з боку супротивників Америки.

Байден не наклав жодних суттєвих санкцій на Росію, коли вона скупчила війська навколо України напередодні вторгнення, і не надав значної військової допомоги протягом цих критичних місяців. Насправді він відмовився від санкцій епохи Трампа щодо ключових кремлівських проєктів, таких як «Північний потік-2», і не зміг застосувати санкції. Ця слабкість втратила останню можливість стримати Росію та запобігти дороговартісній війні.

Невипадково Росія вторглася в Україну лише через шість місяців після ганебної капітуляції Байдена Талібану і принизливого виходу з Афганістану. Путін відчував американську слабкість і вірив, що зможе захопити Україну без потужної відповіді Заходу. Катастрофічний висновок і неправильні часові рамки підірвали довіру до Америки в усьому світі та призвели до того, що попередження США про неминуче вторгнення Росії в Україну не були почуті.

Всі наші вороги спостерігають. Якщо Байден не може зупинити Талібан, Іран та його ставлеників або Путіна, як він стримуватиме Сі Цзіньпіна?

ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ В УКРАЇНІ

Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки потрібно» є програшною стратегією. Натомість республіканці в Палаті представників вважають, що президент Байден має репрезентувати надійний план перемоги та якомога швидше забезпечити Україну зброєю, необхідною для перемоги.

З першого дня війни виснажливі вагання Байдена щодо надання критично важливої зброї Україні призвели до затримки перемоги України. Україні потрібен варіант збільшеної дальності ракет ATACMS, F-16, a також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, ППО та бронетехніки, щоб досягти успіху на полі бою. Ця затримка коштує українцям життів і американським платникам податків.

Шлях до перемоги для України вимагатиме: (1) надання критичної зброї Україні з максимальною швидкістю, (2) посилення санкцій проти режиму Путіна, (3) передачі Україні заморожених російських суверенних активів. Для цього знадобиться тиск республіканців у Конґресі, який був ключем до розблокування кожної нової необхідної системи зброї Україні з початку війни. Двопартійний і двопалатний законопроєкт, Закон про РЕПО, також вимагатиме від адміністрації Байдена на чолі коаліції союзників перевести до 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів для допомоги Україні.

Ця стратегія забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Якщо Україна не буде вести переговори з позиції сили, тривалого миру не буде.

Нечестивий альянс

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін зустрівся з главою Сі, щоб оголосити про «безмежне партнерство» між Росією та Китаєм. Відтоді Китай забезпечив значне дипломатичне прикриття для жорстокої агресивної війни Росії, в тому числі повторюючи неправдиві російські наративи, що виправдовують війну.

Наші союзники та партнери в Індійсько-Тихоокеанському регіоні дуже добре розуміють зв’язок між Росією та агресією КПК. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив, що «те, що коїться в Україні сьогодні, може статися в Східній Азії завтра».

Представник Тайваню в США вважає, що «виживання України – це виживання Тайваню... Наше майбутнє тісно пов’язане». Припинення підтримки України з боку США означало б для Сі Цзіньпіня, що рішучість США може бути порушена, і матиме катастрофічні наслідки для зусиль зі стримування вторгнення КПК на Тайвань.

Байден опосередковано фінансує обидві сторони цієї війни через свою катастрофічну політику щодо Ірану. Багатомільярдні виплати викупу аятолі та пом’якшення санкцій значно більшої вартості, наприклад, дозволили Ірану побудувати та передати Росії сотні безпілотників. Це постачання зброї стане досконалішим в міру послаблення санкцій.

Китай також надав Росії доступ до супутникової навігації, щоб допомогти російським військам корегувати удари по Україні, й він служив "чорним ходом", через який Росія закуповувала технології подвійного призначення – наприклад, чіпи для живлення своєї військової машини.

Росія відмовилася засудити терористичну атаку ХАМАСу на Ізраїль і виступила автором резолюції ООН, яка закликає до передчасного припинення вогню.

Високопоставлені делегації ХАМАСу тричі відвідували Москву в 2023 році – в тому числі безпосередньо перед і після терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Північна Корея постачає артилерійські снаряди до Росії для використання в Україні. Натомість зростає занепокоєння, що Владімір Путін поділиться сучасною зброєю та супутниковими технологіями, які підтримають військову ядерну програму Північної Кореї.

Останні повідомлення також свідчать, що російська ПВК "Ваґнер" планувала забезпечити бойовиків Хезболи в Лівані системою ППО "Панцир-С1". Очевидно, що Кремль намагається отримати вигоду від уваги світу до Ізраїлю.

Пріоритезація нагляду

Республіканці Палати представників продовжуватимуть надавати пріоритет прозорості та підзвітності. На сьогоднішній день Генеральні інспектори (IGs) Міністерства оборони, штату та USAID не виявили жодного значного перенаправлення, крадіжки чи зловживання допомогою США Україні. Існує 96 поточних або запланованих аудитів і звітів IGs більш ніж 20 різних відомств, а також Офісу урядової звітності (GAO) для моніторингу, аудиту й оцінки діяльності, пов’язаної з допомогою для України. Тридцять дев'ять завершено.

Найбільша ціна в Європі

Війна підштовхнула багатьох союзників НАТО нарешті збільшити свої витрати на оборону та ставитися до власної безпеки серйозніше, дозволяючи США направити більше ресурсів до Індо-Тихоокеанського регіону.

Й оскільки наші союзники передають свою російську та радянську зброю в Україну і збільшують витрати на оборону, вони купують американські системи на заміну, створюючи сприятливі умови для розвитку оборонної промисловості США та збільшення робочих місць для американських працівників.

У відсотках від ВВП США посідають лише 30-те місце в загальній допомозі Україні, а Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші роблять більший внесок за цим показником. За рівнем розміру безпекової допомоги у відсотках від ВВП США посідають 14-те місце. Європа також надала Україні більше допомоги, не пов’язаної з безпекою, ніж Сполучені Штати. Республіканці Палати представників повинні підштовхнути наших союзників до продовження цієї позитивної тенденції.

Інвестиції в нашу національну безпеку

З початку повномасштабного вторгнення США виділили Україні 44 мільярди доларів на безпекову допомогу. Це становить лише 3,9% нашого оборонного бюджету. Завдяки американській зброї Україна значно послабила армію Путіна, спричинивши майже 300 тисяч втрат – і все це без жодного військовослужбовця США. Поразка Путіна в Україні зараз дозволить запобігти російському вторгненню в країну-союзницю НАТО, яке обійдеться набагато дорожче з погляду американської крові та скарбниці.

"Ми дуже добре знаємо, що війна приходить не тоді, коли сили свободи сильні, а коли вони слабкі. Саме тоді тирани піддаються спокусі". Рональд Рейган, Національний з'їзд республіканської партії, 17 липня 1980 р.

Відновлення американської сили

Наскільки постраждала оборонно-промислова база США за десятиліття після холодної війни, було добре відомо ще до війни. Однак сигнал попиту, викликаний допомогою США Україні, спонукав промисловість зміцнюватися та збільшувати виробництво, у такий спосіб покращивши позицію США, щоб допомогти надійно стримати вторгнення на Тайвань і підтримати інших союзників.

ЄС є найбільшим торговим та інвестиційним партнером Америки. Посилена російська військова загроза в Європі підриває американське процвітання та ланцюги постачання.

Європа нарешті відходить від енергетичної залежності від Росії та імпортує більше зрідженого природного газу зі США. Замість того, щоб обмежувати виробництво викопного палива в США, щоб заспокоїти свій електорат, Байдену варто сприяти надійній та екологічно чистій нафтогазовій промисловості Америки.

Притягнення військових злочинців до відповідальності

Подібно до жахів, які ХАМАС заподіяв Ізраїлю, російські війська скоїли незліченну кількість воєнних злочинів в Україні, включаючи страти, тортури та зґвалтування. Росія також викрала десятки тисяч українських дітей і відправила їх у так звані табори перевиховання в Росії та окупованій Україні. Відповідальні за ці злочини мають постати перед правосуддям. Якщо Росія зможе завоювати більшу частину України, ще мільйони невинних мирних жителів зазнають такої ж жахливої долі.

Слабкість спонукає до агресії

Президент Трамп зрозумів, що Путін поважає лише силу. Трамп скасував катастрофічне ембарго на постачання летальної зброї в Україну, введене адміністрацією Обами і Байдена, ставши першим президентом США, який передав Україні протитанкові ракети Javelin. Ця політика допомогла стримати повномасштабне вторгнення в Україну під час керівництва президента Трампа. Санкції Байдена та режим експортного контролю мають багато лазівок. Зокрема, США мусять посилити застосування санкцій США щодо експорту російської нафти, яка досі фінансує військову машину Путіна на мільярди доларів щомісяця.

При владі адміністрації Байдена стримування Америки руйнується. Підбадьорені катастрофічним виведенням військ з Афганістану та рішенням Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, незважаючи на попередження Байдена, противники Америки стають дедалі більше готовими кинути виклик інтересам національної безпеки США по всьому світу. Якщо відповідь Байдена на терористичну атаку ХАМАСу на Ізраїль та його патрона Ірану буде такою ж слабкою, як політика адміністрації в Афганістані та Україні, світ стане значно небезпечнішим, а наша Індо-Тихоокеанська зона буде розбита. Республіканці Палати представників повинні протистояти Владіміру Путіну, аятоллі, Сі та всім противникам Америки.

Наслідки відмови

Якщо Сполучені Штати покинуть наших союзників, як ми це зробили в Афганістані, ми втратимо довіру й авторитет лідера вільного світу. Наші противники та вороги стануть сміливішими і сильнішими, а світ – небезпечнішим. Так само, як найвеличніше покоління перемогло сили зла, звільняючи Європу та Тихий океан, ми будемо захищати їхню спадщину. Сполучені Штати можуть нести факел свободи, демократії та прав людини – або вони можуть відступити в хибне відчуття безпеки.

Вибір за нами. Час настав. Історія на нашому боці.

НАГЛЯД

Станом на листопад 2023 року генеральні інспектори Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не виявили будь-яких значних випадків перенаправлення, розкрадання чи зловживання допомогою США Україні.

Основні заходи підзвітності та прозорості

• Республіканська більшість у Палаті представників вимагала більшого нагляду та прозорості щодо допомоги США для України, залучаючи генеральних інспекторів Міністерства оборони, Держдепу та USAID для свідчень перед численними комітетами – те, чого демократична більшість не змогла зробити жодного разу в Конґресі минулого скликання.

• Існує 96 поточних або запланованих аудитів і звітів IGs понад 20 різних відомств, а також Офісу урядової звітності (GAO) для моніторингу, аудиту та оцінки діяльності, пов’язаної з допомогою Україні. 39 з них завершено. Подробиці є у відкритому доступі на їхніх веб-сайтах.

• Робоча група з нагляду в Україні складалася з 20 відомств на чолі з генеральними інспекторами Міністерства оборони, Держдепу та USAID. Ця група, яка збиралася щонайменше раз на місяць, координувала нагляд за допомогою уряду США Україні, в тому числі шляхом впровадження загальнодоступного Спільного стратегічного плану нагляду та попередження дублювання чи прогалин контролю.

У серпні 2023 року голова Ради інспекторів з доброчесності та ефективності (CIGIE) обрав інспектора Міністерства оборони (IG DoD) інспектором для загальнодержавної діяльності з нагляду в Україні. Це призначення являє собою формалізацію та вдосконалення структури робочої групи (Working Group) та надалі базуватиметься на існуючих зусиллях. Як провідний IG, IG DoD зобов’язаний подавати щоквартальні звіти до Конґресу і громадськості та брати на себе виконання Спільного стратегічного плану нагляду (Joint Strategic Oversight Plan).

Міністерство оборони має безпрецедентну інформацію про стан 31 виду високоякісної військової техніки, переданої в Україну, включаючи, серед іншого, відстеження серійних номерів для HIMARS, гаубиць, танків Abrams і машин Bradley і Stryker. Це пов’язано з тим, що Міністерство оборони надає віртуальну допомогу українцям на передовій, що забезпечує оновлену інформацію про стан обладнання, наданого США. Крім того, Об’єднаний штаб (Joint Staff) у режимі реального часу уважно відстежує рівень ключових боєприпасів, переданих Україні. Міністерство оборони (DoD) також використовує свою присутність у посольстві в Києві для проведення позачергових інспекцій на місцях для перевірки інвентаризації в країні, де це дозволяють умови безпеки.

Офіс генерального інспектора USAID (USAID OIG) має слідчу групу й агентів у Києві, які тісно співпрацюють із Міністерством юстиції США для розслідування та потенційного судового переслідування всіх звинувачень у злочинах, скоєних проти програм та операцій USAID в Україні. Подробиці цих звинувачень розміщено на веб-сайті USAID OIG, зокрема тут.

OIG тісно співпрацюють з Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України, Вищим антикорупційним судом України й українськими організаціями громадянського суспільства у боротьбі з нецільовим використанням будь-якої допомоги США та притягненням до відповідальності будь-яких осіб, причетних до злочинів.

Нагляд, якого вимагає закон

Окрім перших чотирьох пакетів допомоги Україні, оборонний бюджет США на 23-й фінансовий рік та в загальних актах про асигнування на 22-й та 23-й фінансові року, містить 39 положень, які вимагають звітувати перед Конґресом про нагляд і підзвітність усієї допомоги, надісланої Україні, включно зі звітністю про:

• Весь список безпекової допомоги та засобів оборони, які надано США;

• Посилений моніторинг кінцевого використання засобів оборони, які надано Україні, включно з будь-якими випадками нецільового використання чи перенаправлення;

• Заплановане використання та досягнуті результати прямої бюджетної підтримки США (DBS) уряду України (GOU);

• Наявні механізми для моніторингу та нагляду за DBS із сертифікацією Конґресу про наявність гарантій для запобігання корупції та забезпечення підзвітності;

• Інші внески донорів і зусилля, вжиті для збільшення розподілу навантаження.

Відповідно до вимог законодавства, весь обсяг прямої підтримки бюджету США (DBS) Україні здійснюються на основі відшкодування, тобто кошти виплачуються лише після перевірки Світовим банком, чи гроші були витрачені на затверджену діяльність. Усі кошти також підлягають зовнішньому моніторингу третьою стороною – компанією Deloitte, яка, серед іншого, проводить вибіркові перевірки використання DBS і співпрацює з Міністерством фінансів України для перегляду своїх систем моніторингу, прозорості, верифікації та звітності і процедур. USAID також отримує детальну фінансову звітність та її прогрес, включаючи щомісячні верифікаційні звіти, кожні пів року оцінки стану впровадження та оцінки впливу, а також щорічні звіти про прогрес від Світового банку. Навесні 2023 року PwC завершила перевірку та підтвердила, що уряд України дотримувався узгоджених процедур Світового банку щодо першого траншу DBS. PwC завершила свій черговий огляд у грудні 2023 року. Нарешті проводяться численні аудити DBS, зокрема Світовим банком, Рахунковою палатою України (РПУ) за підтримки Gao та KPMG. Перші аудити, проведені Світовим Банком та ACU/GAO, завершенo до грудня 2023 року.

Республіканці Палати представників вимагають додаткового контролю

Прийнятий Палатою представників Закон Н.Е. 4665, Закон про асигнування Держдепартаменту, зовнішніх операцій і пов'язаних програм на 2024 фінансовий рік, містить безпрецедентні положення щодо нагляду в Україні, які вимагають від Департаменту дотримання таких вимог:

• Стратегія перемоги України – вимагає від адміністрації подати до Конґресу стратегію підтримки США протягом 60 днів після прийняття, яку також необхідно опублікувати на веб-сайті Державного департаменту для публічної прозорості.

• Цілі Фондів – забороняє адміністрації фінансувати такі помилкові пріоритети, як кліматичні й інші ідеологічні програми (woke programs).

• Особистий моніторинг – потрібен особистий моніторинг, щоб переконатися, що кошти допомоги витрачаються за призначенням.

• Вимога відповідності витрат – вимагає, щоб інші донори надали більше половини коштів, не пов'язаних із безпекою, як умову для початку надходження американських доларів.

• Сертифікація нагляду – вимагає сертифікації того, що механізми моніторингу та нагляду за коштами функціонують до зобов’язання.

• Вимога щодо сповіщення – вимагає вказувати деталі, наприклад, загальну суму доступних коштів і незобов'язуючих коштів, у кожному повідомленні Конґресу про кошти, пов’язані з допомогою Україні.

• Звіт про зобов’язання – вимагає регулярних звітів до Конґресу про те, як витрачаються всі кошти, пов’язані з допомогою Україні, котрі також мають бути опубліковані на веб-сайті Державного департаменту для публічної прозорості.

• Звіт про нагляд — вимагає регулярних звітів до Конґресу про те, як здійснюється моніторинг програм, які також мають бути опубліковані на веб-сайті Державного департаменту для публічної прозорості.

Прийнятий Палатою представників H.R. 2670, оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік (NDAA) надає гнучкі повноваження найму для OIG з питань, пов’язаних із наглядом за допомогою США Україні; створює спеціального генерального інспектора з питань допомоги Україні та зобов’язує до прозорості, вимагаючи численні доповіді та брифінги для Конґресу, зокрема щодо внесків союзників в Україну, плану заохочення інших країн збільшити їхні військові внески в Україну, нагляду за допомогою США Україні та статусу поставок зброї США в Україну.

Прийнятий Палатою представників H.R. 5692, додаткові асигнування для безпекової допомоги України та нагляд у сфері безпеки на 2024 рік передбачає фінансування спеціального генерального інспектора для України, якщо це буде затверджено в остаточній версії закону NDAA.

Прийнятий Палатою представників H.R. 4365, Закон про асигнування міністерства оборони США на 2024 фінансовий рік, включає:

• Перегляд GAO щодо виконання Міністерством оборони повноважень президента США щодо вилучення озброєнь (Presidential Drawdown Authority (PDA).

• Вимога звітності щодо збільшення розподілу підтримки для України.

• Вимога щодо перегляду генеральним інспектором програми моніторингу кінцевого використання департаменту.

Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID та Міністерства оборони дають свідчення перед Комітетом із закордонних справ Палати представників 23 березня 2023 року.

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМКИ

На сьогоднішній день міжнародні донори виділили 109,4 мільярда доларів США на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, доповнюючи зобов’язання США щодо надання Україні 74,3 мільярда доларів.

У відсотках від ВВП 29 європейських країн надали Україні більше допомоги, ніж США.

Литва – 1,82% ВВП

Естонія – 1,78% ВВП

Норвегія – 1,71% ВВП

Данія – 1,66% ВВП

Латвія – 1,6% ВВП

Словаччина – 1,37% ВВП

Польща – 1,27% ВВП

Нідерланди – 1,16% ВВП

Фінляндія – 1,06% ВВП

Чехія – 1,05% ВВП

Болгарія – 1,01% ВВП

Німеччина – 0,99% ВВП

Хорватія – 0,94% ВВП

Швеція – 0,91% ВВП

Іспанія – 0,83% ВВП

Австрія – 0,74% ВВП

Греція – 0,72% ВВП

Португалія – 0,68% ВВП

Словенія – 0,66% ВВП

Бельгія – 0,64% ВВП

Угорщина – 0,63% ВВП

Італія – 0,62% ВВП

Франція – 0,6% ВВП

Румунія – 0,59% ВВП

Кіпр – 0,53% ВВП

Люксембург – 0,5% ВВП

Велика Британія – 0,49% ВВП

Мальта – 0,46% ВВП

Ірландія – 0,39% ВВП

США – 0,33% ВВП

Джерело: Kiel Institute

Сприяння безпеці та колективна оборона

Владімір Путін викликав пробудження в багатьох куточках Європи до того, що потрібно серйозніше поставитися до оборони континенту.

• У 2023 році НАТО спільно збільшила витрати на оборону на 8,3% – це найбільше щорічне збільшення за останнє десятиліття, і союзники придбали зброю США на 90 мільярдів доларів, щоб компенсувати свої пожертви Україні.

• 3 31 члена НАТО 11 союзників досягли цільового показника оборонних витрат у 2% ВВП. Ще десять союзників планують досягти цільового показника протягом наступних двох років (докладніше див. далі).

Члени НАТО на рівні 2% ВВП

Польща – 3,9%

США – 3,49%

Греція – 3,01%

Естонія – 2,73%

Литва – 2,54%

Фінляндія – 2,45%

Румунія – 2,44%

Угорщина – 2,43%

Латвія – 2,27%

Велика Британія – 2,07%

Словаччина – 2,03%

Члени Альянсу нижче рівня 2% ВВП

(Поточний відсоток і цільові витрати 2%)

Чорногорія – 1,87% (2024)

Північна Македонія – 1,87% (2024)

Болгарія – 1,84% (2024)

Хорватія* – 1,79% (2023–2025)

Албанія – 1,76% (2024)

Нідерланди – 1,7% (2024)

Норвегія – 1,67% (2026)

Данія – 1,65% (2030)

Німеччина – 1,57% (2025)

Чехія – 1,5% (2024)

Португалія – 1,48% (2030)

Італія – 1,46% (2028)

Швеція** – 1,4% (2024)

Канада – 1,38% (невідомо)

Словенія – 1,35% (2030)

Туреччина – 1,31% (2025)

Іспанія – 1,26% (2030)

Бельгія – 1,13% (2035)

Люксембург – 0,72% (невідомо)

* Для Хорватії знайдено різні оцінки

** Швеція ще не є членом НАТО

У відсотках від ВВП Сполучені Штати посідають 14-те місце за наданням безпекової допомоги Україні після Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Данії, Польщі, Албанії, Північної Македонії, Хорватії, Швеції, Норвегії, Великої Британії та Німеччини. За оцінками ЕОСОМ, члени Альянсу та партнери виділили 35 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. У поєднанні з безпековою допомогою США на сьогоднішній день (43,9 мільярда доларів США) Україна отримала 79 мільярдів доларів США в межах зобов'язань щодо міжнародної допомоги в галузі безпеки.

Велика Британія, Польща та країни Балтії першими надали Україні західні танки. Ця «танкова коаліція» передала танки Challenger і Leopard.

Велика Британія і Франція першими надали ракети великої дальності (ракети Storm Shadow i SCALP).

Наші європейські союзники, зокрема Нідерланди та Данія, очолили підготовку пілотів F-16 і передачу цих літаків Україні. Після тиску з боку наших європейських союзників і Конґресу США погодилися також навчати пілотів F-16.

Розуміючи, що результат війни в Україні матиме наслідки для миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, багато наших азіатських партнерів допомагали Києву. Республіка Корея, Тайвань і Японія приєдналися до санкцій США проти Росії. Усі троє також надають Україні гуманітарну допомогу, допомогу у відновленні та нелетальне обладнання.

• Японія. Станом на квітень 2023 року внесок Японії в Україну становив 7,1 мільярда доларів США, у тому числі понад 2 мільярди доларів США для прямої бюджетної підтримки. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда бачить паралелі у війні Путіна з загрозами односторонніх спроб змінити статус-кво в Індо-Тихоокеанському регіоні, стверджуючи, що «Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня». Він також відвідав Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським.

• Республіка Корея. Південна Корея надала Україні 250 мільйонів доларів на сьогодні та пообіцяла додатково 2,3 мільярда доларів гуманітарної та фінансової допомоги й допомоги на відновлення. Повідомляється, що уряд РК також передав артилерійські снаряди для поповнення запасів.

• Тайвань. Політична підтримка України на Тайвані залишається високою, значною мірою через загрозу вторгнення КПК. Країна виділила Україні майже 112 мільйонів доларів.

Допомога, пов'язана з безпекою

Європа надала Україні вдвічі більше допомоги, не пов’язаної з безпекою, ніж США – близько 68,53 мільярда доларів з Європи порівняно з 29,3 мільярда доларів зі США.

Що стосується прямої бюджетної підтримки України, то внесок США (22,9 мільярда доларів) становить близько третини загальної прямої бюджетної підтримки (66,5 мільярда доларів), отриманої урядом України.

В ЄС зафіксовано близько 8 мільйонів біженців, а понад 4 мільйони українців зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС, тобто вони мають право на роботу, проживання, медичне обслуговування, а також навчання своїх дітей за рахунок ЄС. Сьогодні близько 20 відсотків українських дітей шукають притулку в ЄС. Для порівняння, США прийняли близько 250 тисяч українських біженців.

ХРОНОЛОГІЯ ФАТАЛЬНИХ ЗАТРИМОК БАЙДЕНА У ПОСТАЧАННІ ЗБРОЇ В УКРАЇНУ

Слабкий підхід адміністрації Байдена до зовнішньополітичних криз коштує українцям життів і коштів американцям. Від його фатальної невдачі в Афганістані та неспроможності забезпечити захист кордону США до його нездатності швидко покласти край новій агресії Росії в Україні, політика президента Байдена створює слабкий імідж США за кордоном і змушує платників податків розплачуватися за нього. Якби президент Байден протистояв Владіміру Путіну за допомогою санкцій перед вторгненням, не скасував санкції адміністрації Трампа щодо «Північний потік-2» і надав помітну та значну летальну допомогу Україні, він міг би стримати Путіна до того, як той вторгнеться. На жаль, нинішня політика Байдена щодо підтримки України «стільки, скільки потрібно», продовжила цей конфлікт. Натомість стратегія має полягати в тому, щоб дати Україні ресурси, необхідні для перемоги зараз, і максимально натиснути на російську економіку, щоб можна було покласти край цьому конфлікту.

• 2014-2017: Після російської анексії Криму й окупації частини східної України в 2014 році адміністрація Обами-Байдена відмовилася допомогти Україні летальною зброєю, сигналізуючи росіянам, що не має сили протистояти їхній агресії.

• 2017: Адміністрація Трампа припинила політику умиротворення адміністрації Обами-Байдена, надавши летальну допомогу Україні, включаючи протитанкову зброю Javelin, надіславши Путіну чіткий сигнал про те, що неспровокована агресія не буде толерована.

• 2021: В червні 2021 року президент Байден призупинив пакет смертоносної військової допомоги Україні, щоби сприяти проведенню саміту Байдена і Путіна в Женеві. Голови комітетів Роджерс і МакКол оприлюднили заяву, в якій йдеться: «Як свідчать попередні рішення відкликати два військові кораблі США з Чорного моря під час нарощування російської військової сили, відмовитися від важливих санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" і відкласти зустріч із президентом України Зеленським до кінця безрезультатного саміту Байдена і Путіна минулого тижня, ця адміністрація знову і знову вирішує заспокоїти Кремль за рахунок України».

Цьому потрібно покласти край.

• До 24 лютого 2022 року: Коли адміністрація Байдена та демократи повернулися до влади, Владімір Путін почав накопичувати війська на українському кордоні, щоб перевірити рішучість нового президента. Байден підтвердив Путіну, що він продовжить політику умиротворення часів Обами, скасувавши санкції епохи Трампа щодо «Північного потоку-2». Незважаючи на переконливі докази того, що армія Путіна збиралася розпочати повномасштабне вторгнення, президент Байден продовжував капітулювати та відмовився серйозно накласти санкції на Росію або озброїти Україну, незважаючи на попередження республіканців у Конґресі. Байден сподівався, що ця політика умиротворення та продовження діалогу переконає Путіна відвести російські війська від кордону України. Байден помилявся.

• 24 лютого 2022 року: Політика умиротворення президента Байдена не стримала Путіна. Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Адміністрацію Байдена місяцями попереджували розвідувальні служби США, але вона не вжила жодних дій для стримування Росії. Адміністрація Байдена також не змогла заручитися європейською підтримкою для протидії нарощуванню російської військової сили, оскільки її попередження не були почуті через невдалий вихід з Афганістану. Показово, що попередження адміністрації Байдена були настільки непереконливими, що голова німецької розвідки був у Києві в день вторгнення.

• Перші тижні повномасштабного вторгнення: Без достатньої допомоги у сфері безпеки з боку США та інших партнерів України Збройні Сили України швидко втратили позиції. Тисячі українців опинилися в тилу ворога і постраждали від воєнних злочинів та інших звірств російських солдатів у Бучі, Ізюмі та Херсоні. Росія також заблокувала більшу частину Чорного моря, зруйнувавши економіку України та загостривши світову продовольчу безпеку.

• Березень 2022 року: Адміністрація Байдена нарешті починає озброювати українців, які стримували росіян від повалення уряду. Перша партія «стінґерів» американського виробництва нарешті прибула в Україну. Вони були невиправдано відкладені на місяці, нібито через занепокоєння секретними компонентами, які зрештою були легко видалені.

• Березень 2022 року (продовження): Цього ж місяця США публічно відмовилися надати політичну підтримку Польщі у постачанні всього парку МіГ-29, які могли б допомогти Україні захистити своє небо.

• Початок квітня 2022 року: Україна виграла битву за Київ, перевищивши очікування адміністрації Байдена про те, що українська столиця впаде протягом трьох днів.

• Літо 2022 року: Російські війська переорієнтували свій наступ на схід і південь України, захопивши всю Луганську область і кілька ключових міст, як-от Маріуполь. Масштабна артилерійська перевага Росії була використана з нищівним ефектом.

• Червень 2022 року: США оголосили, що американські протикорабельні ракети Harpoon будуть відправлені в Україну через кілька місяців після того, як BMC Росії завершили блокаду Чорного моря та безкарно завдали смертоносних ударів крилатими ракетами з кораблів біля південного узбережжя України.

Перші американські реактивні системи залпового вогню високої мобільності (HIMARS) нарешті прибули в Україну, а згодом британські та німецькі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Ці довго затримувані системи дозволили Україні зупинити просування Росії на сході та півдні, а згодом розпочати власний контрнаступ.

• Серпень 2022 року: Тегеран почав надавати Росії безпілотники іранського виробництва, розв’язавши нищівну кампанію проти цивільної інфраструктури України. Тим часом адміністрація відмовилася надати Україні армійські тактичні ракетні комплекси збільшеної дальності (ATACMS) для ураження безпілотників у місцях їхньої дислокації в Криму та інших територіях окупованої Росією частини України.

• Вересень 2022 року: Українські війська звільнили Харківську область. Путін незаконно заявив про анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Того ж місяця, в розпал запеклих боїв, адміністрація незрозумілим способом допустила невиконання передачі зброї, дозволеної Конґресом, на суму 2,3 мільярда доларів зі складів США, яку можна було доставити в Україну.

• Листопад 2022 року: Перші дві системи протиповітряної оборони США «Національні передові зенітно-ракетні системи» (NASAMS), які ефективні проти загроз із літаків, ракет і безпілотників, прибули в Україну після місяців ударів Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Україна звільнила Херсон – єдину українську регіональну столицю, котру захопила Росія, після контрнаступу з використанням поставлених США HIMARS, що зробило подальшу окупацію Росією неможливою.

• Січень 2023: Оскільки Україна планувала весняний контрнаступ, щоб звільнити більшу частину своєї території від російської окупації – операція, яка потребувала б значної кількості бронетехніки, Велика Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки Заходу. Потім Німеччина схвалила передачу танків Leopard 2 зі своїх запасів та запасів інших союзників лише після того, як США погодилися прийняли рішення відправити Україні танки MlAbrams.

США також нарешті погодилися надати Україні броньовану техніку Bradley, розблокувавши вкрай необхідні пожертвування подібної техніки від країн-партнерів.

• Лютий 2023 року: США оголосили, що надішлють в Україну бомби малого діаметру наземного базування (GLSDB). Ці боєприпаси мають більший радіус дії, ніж ті, які раніше постачали США, – але все ж менший, ніж ATACMS. Однак очікується, що вони не прибудуть раніше початку 2024 року.

Незважаючи на відмову адміністрації підтримати зусилля, Велика Британія стала першою країною, яка публічно оголосила про намір навчати українських пілотів керувати винищувачами НАТО.

• Березень 2023: Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол (республіканець, Техас) і Голова Комітету Палати представників у справах збройних сил республіканець Майк Роджерс (республіканець, Алабама), а також високопоставлений член Комітету Сенату з міжнародних відносин республіканець Джим Ріш (республіканець, Індіана) і високопоставлений член Комітету Сенату США у справах збройних сил Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі) надіслали листа президенту Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси. Ці боєприпаси, які десятиліттями зберігалися на складах США, стали б вирішальним інструментом для перемоги над росіянами. Адміністрація надто довго ігнорувала це прохання.

• Квітень 2023 року: В Україну прибула перша надана США система протиракетної оборони Patriot, обіцяна в грудні 2022 року. Невдовзі за нею з’явилася ще одна система, надана спільно Нідерландами та Німеччиною.

• Травень 2023 року: Після понад року тиску з боку Конґресу, українських посадовців і різних союзників по НАТО, включаючи Велику Британію, Данію та Нідерланди, адміністрація Байдена нарешті погодилася навчати українських пілотів і надавати F-16, але не раніше 2024 року.

Велика Британія оголосила, що надішле в Україну крилаті ракети Storm Shadow, які мають таку ж дальність, що й американські ATACMS. У липні Франція оголосила, що надасть власну версію ракети великої дальності. Ці ракети дозволили Україні вражати важливі воєнні цілі на окупованій Росією території глибоко за лінією фронту. Ці передачі не зустріли значної реакції Росії, але адміністрація Байдена все одно відмовилася надати ATACMS.

• Червень 2023 року: Україна почала свій довгоочікуваний контрнаступ без багатьох систем озброєнь, які вона просила, включаючи танки Abrams, касетні боєприпаси, F-16, GLSDB та ATACMS. Затримки Байдена щодо критично важливих систем озброєння змусили Україну відкласти початок контрнаступу на місяці, давши російським солдатам час зміцнити свої оборонні позиції, які Україні було важко прорвати.

• Липень 2023 року: Адміністрація Байдена остаточно схвалила передачу Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), або касетних боєприпасів. Якби вони були надані раніше, то могли б бути використані з великою ефективністю для боротьби з більшою кількістю російської артилерії, бронетехніки й особового складу.

• Вересень 2023 року: Обіцяні США танки Abrams нарешті прибули в Україну – через шість місяців після прибуття перших німецьких танків Leopard і за понад три місяці після початку контрнаступу України.

• Жовтень 2023 року: Варіанти ракет ATACMS меншої дальності дебютують на полі бою, знищивши численні російські вертольоти, що базувалися в Україні. Надання ATACMS є позитивною подією, але їх було надіслано надто мало, і для цього знадобилося більше року тиску з боку Конґресу, України та союзників США. Надання цієї зброї Україні через кілька місяців після початку її контрнаступу свідчить про неспроможність адміністрації озброїти Україну з необхідною швидкістю. Крім того, варіант ATACMS, наданий Україні, має знчно менший радіус дії, ніж варіант більшого радіусу дії, до якого закликає двопартійна коаліція в Конґресі (100 миль впорівняно з 190 миль). Модель більшого радіусу дії все ще має бути в Україні для роботи по російських військових критичних цілях в Криму.

Республіканці Палати представників вважають, що президент Байден повинен представити Конґресу план перемоги, який включає максимальний тиск санкцій, передачу заморожених російських суверенних активів Україні та надання Україні зброї, необхідної для якнайшвидшої перемоги.

Майкл МакКол, голова комітету із закордонних справ, Майк Роджерс, голова комітету у справах збройних сил, Майк Тернер, голова комітету з питань розвідки