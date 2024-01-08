У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому ракети та дрони долітають до Заходу України.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони не можуть закрити всю територію України, відтак ворожі ракети та дрони можуть долітати й до західних регіонів.

"І ракети, і дрони завжди пролітають. Ми повідомляємо кожен регіон у міру прольоту ракет. Летять вони по тим маршрутам, які вони собі прораховують, де вони мають розвіддані, де їх важче перехоплювати нашій ППО, зокрема й винищувачами та мобільними вогневими групами", - сказав в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, засоби повітряного нападу, такі як крилаті ракети та дрони, летять низько. Вони для того й створені, щоб долати системи ППО.

"Не можемо ми всю територію України суцільно закрити ППО, щоб жодна ракета не пролетіла, тому локально захищаємо міста, об'єкти, напрямки. Тому ракети ворога і "Шахеди" часто долітають до західних областей, змінюють маршрут, їх збивають відповідно на підльоті до потенційних цілей. Не всі ракети ворожі досягають своїх цілей, є різні варіанти - можуть впасти в полі, може бути підрив в повітрі", - пояснив речник.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої (8 січня) ранкової ракетної атаки вибухи лунали, зокрема на Хмельниччині. Сили ППО збили 3 ракети, однак є влучання та загиблі.

"Противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей, це чоловіки 1947 та 1964 років народження... Двоє поранених перебувають на амбулаторному лікуванні і досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацію мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок. Крім того, зазначу, що зазнала пошкодежнь житлова забудова, в будинках вибито вікна", - розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін...

А 29 грудня, нагадаємо, ворожі БПЛА типу "шахед" та крилаті ракети уразили об'єкти у Львові.