За ніч Росія кілька разів атакувала Львівщину ударними дронами та крилатими ракетами.

В ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівщину: спочатку ударними дронами "Shahed", а під ранок – крилатими ракетами. Було чути кілька потужних вибухів, є жертви і руйнування.

БпЛА атакували кількома групами з різних напрямків, а в Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона, а у Львові було чутно кілька потужних вибухів, відомо про два влучання. Під ранок у напрямку Львівщини були запущені ракети, пролунало щонайменше чотири вибухи.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 3:00 і тривала до 5:34. Ударні дрони кількома групами летіли на область у напрямку з Волині та Рівненщини.

О 4:17 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона.

Близько 4:42 у Львові з невеликим інтервалом пролунали кілька гучних вибухів. Максим Козицький зауважив, що в області працює ППО. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що Львівщину атакували кільканадцять шахедів, було відомо про два влучання в межах міста, виникло загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури, без жертв.

О 7:05 у Львівській області знову залунала повітряна тривога через небезпеку запущених зі стратегічної авіації РФ крилатих ракет. Близько 8:20 в місті пролунало кілька вибухів, через півгодини –ще кілька. Повітряна тривога закінчилась о 9:30.

Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові (вулиця Хоткевича), руйнувань зазнали три школи і дитячий садок. Загинула одна людина, ще восьмеро постраждали, усі – в стані середньої важкості; на момент ракетної атаки люди перебували у помешканнях, більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

