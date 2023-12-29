За ніч Росія кілька разів атакувала Львівщину ударними дронами та крилатими ракетами.

 

В ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівщину: спочатку ударними дронами "Shahed", а під ранок – крилатими ракетами. Було чути кілька потужних вибухів, є жертви і руйнування.

 

 

БпЛА атакували кількома групами з різних напрямків, а в Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона, а у Львові було чутно кілька потужних вибухів, відомо про два влучання. Під ранок у напрямку Львівщини були запущені ракети, пролунало щонайменше чотири вибухи.

 

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 3:00 і тривала до 5:34. Ударні дрони кількома групами летіли на область у напрямку з Волині та Рівненщини.

 

О 4:17 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона.

 

Близько 4:42 у Львові з невеликим інтервалом пролунали кілька гучних вибухів. Максим Козицький зауважив, що в області працює ППО. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що Львівщину атакували кільканадцять шахедів, було відомо про два влучання в межах міста, виникло загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури, без жертв.

 

О 7:05 у Львівській області знову залунала повітряна тривога через небезпеку запущених зі стратегічної авіації РФ крилатих ракет. Близько 8:20 в місті пролунало кілька вибухів, через півгодини –ще кілька. Повітряна тривога закінчилась о 9:30.

 

 

Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові (вулиця Хоткевича), руйнувань зазнали три школи і дитячий садок. Загинула одна людина, ще восьмеро постраждали, усі – в стані середньої важкості; на момент ракетної атаки люди перебували у помешканнях, більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.
 

 

29.12.2023

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