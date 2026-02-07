Бурштинська ТЕС повністю зупинилася.

Сьогодні, 7 лютого, ворог завдав масованого комбінованого удару по західних областях України. Влучання зафіксували на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті та Хмельницькому. Внаслідок російського обстрілу постраждали Добротвірська ТЕС на Львівщині та Бурштинська ТЕС, а також основні підстанції та лінії електропередач 750 кВ і 330 кВ.

Міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив атаку на енергообʼєкти на заході України.

«Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС», – повідомив міністр.

Денис Шмигаль додав, що на тлі атаки «Укренерго» звернулося із запитом до Польщі про аварійну допомогу.

«Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин повідомив, що Бурштинська ТЕС зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

«Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає», – сказав мер Бурштина.

Міський голова повідомив, що у міста немає водо- та теплопостачання, які буде відновлено після зʼясування ситуації на ТЕС. Цивільна інфраструктура, за словами Василя Андрієшина, не постраждала.

Нагадаємо, що Бурштинська ТЕС – одна з найпотужніших електростанцій в Україні. Вона забезпечує електроенергією 3 мільйони користувачів із Закарпатської, частково Івано-Франківської та Львівської областей. З початку повномасштабної війни Бурштинська ТЕС вже неодноразово була ціллю масованих повітряних атак ворога. За даними ДТЕК, станом на березень 2024 року станція втратила 50% встановленої потужності – усі її енергоблоки постраждали від обстрілів.



