Уламки збитих у Львові «шахедів» вибірково зруйнували дві пам'ятки історії ОУН та УПА.

У новорічну ніч Львів зазнав російської атаки ударними безпілотниками типу «шахед», усіх їх збито, але фактично знищено будівлю музею Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено приміщення університету в Дублянах, де вчився Степан Бандера.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що Львівщину атакували чотири «шахеди», а міський голова Львова Андрій Садовий поінформував, що наш реґіон атакували десять ударних БПЛА.

Тривога на Львівщині пролунала о 04:06, о 04:21 Повітряні сили ЗСУ застерегли, що БПЛА вже на межі Тернопільської а Львівської областей, а о 04:59 – про наближення БПЛА з північного напрямку до Львова. О 05:09 у Львові пролунав вибух, Максим Козицький відразу повідомив про роботу ППО, а через двадцять хвилин – що від уламків «шахеда» спалахнула пожежа в музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі.

О 05:37 у Львові знову пролунали вибухи, через квадранс Максим Козицький написав, що горить дах гуртожитку в Дублянах.

О 05:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БПЛА і через дві хвилини пролунав сигнал відбою тривоги.

Зранку Максим Козицький повідомив, що травмованих та загиблих внаслідок російської атаки у Львові немає, але є руйнування та пошкодження. Будівля меморіального музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича (відділ Львівського історичного музею на вул. Білогорща, 76а) зруйнована повністю. Втрачено меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також його погруддя авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решту близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце.

Музей у двоповерховому будинку, де була остання штаб-квартира головного командира УПА і де він загинув, відкрили 23 жовтня 2001 року коштом Товариства вояків УПА у США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки. На першому поверсі розташували п'ять тематичних зал, на другому – відтворили побут Головного командира УПА під час перебування його на цій підпільній квартирі (1948–1950 рр.), зокрема криївку при вході на стрих – фактично перегородку, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною.

У Дублянах внаслідок падіння уламків «шахеда» зруйновано дах (600 м²) та перекриття (120 м²) будинку факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету природокористування (колишній аграрний університет). Ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках.

Дублянська Вища рільнича школа, з якої виник нинішній університет, була відкрита 9 січня 1856 року, 1901 року Галицький сейм надав їй статус Рільничої академії, 1919 року Рада міністрів Польщі вирішила перетворити її на рільничий (потім рільничо-лісовий) факультет Львівської політехніки, у цьому статусі вона було до 1946 року, коли було утворено Львівський сільськогосподарський інститут.

Власне на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах і вчився у 1928–1933 роках Степан Бандера.