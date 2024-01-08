У російському Нижньому Тагілі вчинено теракт на залізниці.

Вибуховий пристрій був прикріплений до нафтової цистерни.

На російському Уралі було вчинено бомбовий теракт на залізниці. Вибух на залізничних коліях прогримів біля станції Сан-Донато, розташованої у межах міста Нижній Тагіл. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Вибуховий пристрій був прикріплений до цистерни ешелону, який вийшов із розташованої поряд нафтобази.

Першими вибух почули співробітники воєнізованої охорони, котрі охороняли вагони з металом неподалік. Вони оглянули місце, знайшли пошкоджену цистерну та ще один вибуховий пристрій, прикріплений магнітом до сусідньої цистерни.

У прес-службі Уральської транспортної прокуратури повідомили, що на залізниці в Нижньому Тагілі відбувся «якийсь хлопок» (так влада РФ називає вибухи — ред). «Зафіксовано хлопок, вибуху як такого не було», – розповіли у прес-службі транспортної прокуратури. За попередньою інформацією ніхто не постраждав, залізнична інфраструктура не пошкоджена.

Представники Російської залізниці попередили, що біля станції Сан-Донато в Свердловській області можливі затримки «у зв'язку з проведенням оперативних заходів правоохоронними органами». Обмежено рух потягів дільницею Нижній Тагіл — Гороблагодатська.