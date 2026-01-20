Прокачування нафти на російських НПЗ знизилося до мінімуму з 2010 року.

Однією з причин стали регулярні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи РФ.

2025 року трубопровідне прокачування нафти на нафтопереробних заводах у Росії опустилося до мінімуму з 2010 року – до 228,34 мільйона тонн. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ» з покликом на дані компанії Argus – міжнародної цінової агенції, що надає інформацію про світові енергетичні та сировинні ринки. За словами опитаних виданням аналітиків, це пов'язано з позаплановими ремонтами на НПЗ після «черги зовнішніх впливів» у другій половині 2025 року.

Джерело видання у нафтовій галузі розповіло, що з серпня до листопада 2025 року на НПЗ сумарно надійшло 85,9 мільйона тонн нафти проти 90 мільйонів тонн за аналогічний період 2024 року. Саме у цей період було зафіксовано «більшість інцидентів» на російських НПЗ.

Згідно з оцінкою аналітиків компанії Argus, найпомітніше в 2025 році скоротилися відвантаження нафти на підприємства «Роснефти» – найбільшого в Росії переробника. Завантаження НПЗ компанії скоротилося на 7,8% – до 70,76 мільйона тонн.

«Коммерсантъ» не пояснює, про які «інциденти» та «зовнішні впливи» йдеться, але, найімовірніше, маються на увазі атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

«Коммерсантъ» зазначає, що негативно на завантаженні НПЗ могли позначитися і експортні обмеження. У вересні 2025 року уряд заборонив експорт бензину та дизельного палива для всіх учасників ринку.