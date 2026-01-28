Білий дім стверджує, що не вимагав від України віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки.

Напередодні Financial Times написала, що Білий дім вимагав від України територіальних поступок на користь Росії.

Білий дім спростовує інформацію, що нібито Сполучені Штати будуть готові надати безпекові гарантії Україні лише в тому випадку, якщо вона поступиться своїми територіями на Донбасі на користь Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело, ознайомлене з обговоренням цього питання.

За твердженням джерела, США готові надати Україні гарантії безпеки, якщо вона підпише мирну угоду з Росією. При цьому американська сторона не уточнює, які саме пункти мають бути у договорі.

Напередодні газета Financial Times написала, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито дала Україні зрозуміти, що надасть гарантії безпеки лише в тому випадку, якщо Київ погодиться на той варіант врегулювання конфлікту, який передбачає передачу всього Донбасу Росії. Financial Times покликалася в цьому твердженні на вісім джерел, знайомих з перемовинами.

Тим часом співрозмовник Reuters заперечує, що нібито Сполучені Штати вказували Україні, що має бути в мирній угоді. І що припущення, що Вашінґтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки Росії, є хибним.

Нагадаємо, що 23 та 24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні перемовини Росії, України та США щодо параметрів майбутньої мирної угоди. Сторонам не вдалося досягнути поступу з територіального питання. Проте учасники перемовин визнали, що зустріч була корисною та домовилися продовжити контакти найближчим часом.