683-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Під час вчорашньої вечірньої атаки ворожий ударний безпілотник влучив у Дніпрі в будинок, в якому мешкали 22 родини, без жертв, двоє людей звернулися по медичну допомогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Дніпропетровській області було знищено 7 ворожих безпілотників.
09:55 Внаслідок вчорашніх ударів росіян по Покровському району Донеччини загинули 11 людей, серед яких 5 дітей, іще 10 осіб поранено, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
09:50 Данія офіційно не повідомляла Україну про затримку з F-16, розраховуємо отримати їх навесні, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
09:45 Вночі росіяни атакували 28-а ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. ясновні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА (75%) знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської (знищено 5 БПЛА), Одеської, Дніпропетровської (знищено 7 БПЛА), Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.
За минулі сім днів збито 168 зі 186 (90%) запущених по Україні БПЛА.
09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, що не є носієи крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін. ППО Білгорода продовжує знищувати авто і помешкання власних громадян.
• Сватівський відтинок — в основному ворог здійснював обстріли позицій Сил Оборони. За останні дні були спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки, Вільшан та Макіївки.
• Бахмутський напрямок — ворог захопив позицію на околиці Хромового. Були безуспішні спроби ворога атакувати район Кліщіївки та Андріївки.
• Авдіївський відтинок — доволі квола, на фоні решти днів, активність ворога біля Степового. Основні удари противника трохи змістилися на АКХЗ та дачі. Останніми днями ворог був активний в Первомайську та Мар'їнці. В Первомайському ворог наступає регулярно і в багатьох місцях протягом доби. У Мар'їнці просування ще за останні дні 2023-го року. Останнім часом ворог активно штурмує Георгієвку - атаки вдається відбивати.
• Бердянський відтинок — без змін.
• Запорізький відтинок — без змін.
• Таврійський відтинок — останні дні без якихось новин. Росіяни з усіх можливих стволів б'ють по переправах. Деякі росіянські бригади на лівому березі починають відходити в Крим на відновлення, що свідчить про якісну роботу з ураження Силами Оборони.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму і вже успішно завдали кількох ударів по всьому півострову.
• Російський мілблогер стверджує, що російські війська потребують покращення планування та координації на тактичному та оперативному рівнях, щоб російські наступальні операції могли вийти за рамки нинішньої позиційної війни в Україні.
• Західні поставки систем протиповітряної оборони та ракет в Україну в коротко- та середньостроковій перспективі залишаються критично важливими для розвитку української оборонно-промислової бази, яка може забезпечити військові зусилля України проти Росії в довгостроковій перспективі.
• Міністерство оборони Данії оголосило 6 січня, що відкладає першу поставку шести винищувачів F-16 в Україну на термін до шести місяців.
• Російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення 6 січня.
• Міністерство оборони РФ продовжує зусилля щодо заохочення до служби в російських збройних силах, рекламуючи підтримку в отриманні житла.
• Російська окупаційна влада не справляється з наданням базових послуг мешканцям окупованих районів України.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
07.01.2024
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною України знищено 19 ударних дронів.
Авіаційних ударів зазнали: Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; Зміївка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.
Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.