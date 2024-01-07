683-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Під час вчорашньої вечірньої атаки ворожий ударний безпілотник влучив у Дніпрі в будинок, в якому мешкали 22 родини, без жертв, двоє людей звернулися по медичну допомогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Дніпропетровській області було знищено 7 ворожих безпілотників.

09:55 Внаслідок вчорашніх ударів росіян по Покровському району Донеччини загинули 11 людей, серед яких 5 дітей, іще 10 осіб поранено, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

09:50 Данія офіційно не повідомляла Україну про затримку з F-16, розраховуємо отримати їх навесні, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

09:45 Вночі росіяни атакували 28-а ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. ясновні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА (75%) знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської (знищено 5 БПЛА), Одеської, Дніпропетровської (знищено 7 БПЛА), Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

За минулі сім днів збито 168 зі 186 (90%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, що не є носієи крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін. ППО Білгорода продовжує знищувати авто і помешкання власних громадян.

• Сватівський відтинок — в основному ворог здійснював обстріли позицій Сил Оборони. За останні дні були спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки, Вільшан та Макіївки.

• Бахмутський напрямок — ворог захопив позицію на околиці Хромового. Були безуспішні спроби ворога атакувати район Кліщіївки та Андріївки.

• Авдіївський відтинок — доволі квола, на фоні решти днів, активність ворога біля Степового. Основні удари противника трохи змістилися на АКХЗ та дачі. Останніми днями ворог був активний в Первомайську та Мар'їнці. В Первомайському ворог наступає регулярно і в багатьох місцях протягом доби. У Мар'їнці просування ще за останні дні 2023-го року. Останнім часом ворог активно штурмує Георгієвку - атаки вдається відбивати.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — без змін.

• Таврійський відтинок — останні дні без якихось новин. Росіяни з усіх можливих стволів б'ють по переправах. Деякі росіянські бригади на лівому березі починають відходити в Крим на відновлення, що свідчить про якісну роботу з ураження Силами Оборони.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму і вже успішно завдали кількох ударів по всьому півострову.

• Російський мілблогер стверджує, що російські війська потребують покращення планування та координації на тактичному та оперативному рівнях, щоб російські наступальні операції могли вийти за рамки нинішньої позиційної війни в Україні.

• Західні поставки систем протиповітряної оборони та ракет в Україну в коротко- та середньостроковій перспективі залишаються критично важливими для розвитку української оборонно-промислової бази, яка може забезпечити військові зусилля України проти Росії в довгостроковій перспективі.

• Міністерство оборони Данії оголосило 6 січня, що відкладає першу поставку шести винищувачів F-16 в Україну на термін до шести місяців.

• Російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення 6 січня.

• Міністерство оборони РФ продовжує зусилля щодо заохочення до служби в російських збройних силах, рекламуючи підтримку в отриманні житла.

• Російська окупаційна влада не справляється з наданням базових послуг мешканцям окупованих районів України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: