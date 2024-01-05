682-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

176,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

64,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

191,1% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

279,6% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

85,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

44,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Повітряні сили ЗСУ знищили пункт управління російських окупантів у Саках, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

09:30 Рух кримських партизанів "Атеш" підтвердив, що 4 січня у військовій частині поблизу Євпаторії було вражено радіолокаційну станцію та пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.

09:25 Цієї ночі знищено обидва ворожих БпЛА «Shahed-136/131», які росіяни випустили з району Приморсько-Ахтарськ - РФ: у Миколаївській та Хмельницькій областях.

За минулі сім днів збито 168 зі 207 (81%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 7:40 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і їхнє угруповання в цьому районі виглядає менш виснаженим, ніж російські угруповання, які ведуть наступальні дії в інших місцях на сході України. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку (район Харківської та Луганської областей) з наміром досягти територіальних здобутків у районах, які є більш значущими в оперативному відношенні, ніж інші райони, які зараз намагаються захопити російські війська. Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову протягом зими 2024 року. Захоплення Росією цих міст, ймовірно, змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Темп російських операцій на Куп’янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській і Харківській областях загалом не вказує на загрозу наступальних зусиль Росії по всій лінії Куп’янськ-Лиман, аналогічно до невдалого наступу Росії на північному сході України взимку-навесні 2023 року. Ймовірно, російські війська не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій в інших частинах північної чи північно-східної Харківської області. Українські офіційні особи публічно не повідомляли про раптове нарощування російських сил на куп’янському напрямку, що вказувало б на неминучість широкомасштабного наступу з метою просування до річки Оскіл. Схоже, що російські сили поступово відновили підрозділи, які сильно ослабли під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та невдалого наступу Росії взимку-навесні 2023 року, і російське командування, ймовірно, має намір ці відносно добре відновлені підрозділи для посилення локалізованих наступальних операцій, які російські війська почали в області в жовтні 2023 року. Британське видання The Telegraph 4 січня повідомило, що невідоме джерело, "наближене" до українських військових, заявило, що російські війська можуть провести "наземний наступ" уже 15 січня. Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо у відповідь на цю статтю заявив, що українські військові не спостерігають змін у складі російських військ у Харківській області та на території Росії, що межує з Харківською областю, і російські війська продовжують наступальні дії під Синьківкою з метою захоплення Куп’янська. Голова Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що російські війська не зосереджуються в Харківській області, готуючись до широкомасштабного наступу, а інтенсивність російських атак на куп'янському напрямку за останні три дні знизилася через погані умови, російські війська використовують уповільнений темп дій, спричинений цими умовами, для перекидання підкріплень на передову, а також для підготовки та координації підрозділів.

• Повідомляється, що в ніч з 4 на 5 січня українські війська здійснили серію ударів безпілотниками і ракетами по російських об'єктах в окупованому Криму і Краснодарському краї.

• У ніч на 5 січня російські війська здійснили серію ударів ракетами та безпілотниками "Шахед 131/136" по прифронтових районах України.

• Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні 4 січня.

• Рада Безпеки ООН збереться 10 січня, щоб розглянути питання про використання Росією північнокорейських балістичних ракет в Україні, що, ймовірно, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив дивну пропозицію обміняти 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій з членів його сім'ї.

• Арбітражний суд Москви 5 січня зобов'язав Google розблокувати чотири канали YouTube, що належать російському державному каналу "5ТВ", ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на зміцнення контролю над російським інформаційним простором напередодні березневих президентських виборів.

• Як повідомляється, міжнародні санкції перешкоджають російському виробництву літаків Су-34.

• Кремль продовжує посилювати федеральний адміністративний контроль над місцевими та регіональними окупаційними адміністраціями в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: