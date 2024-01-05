682-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
176,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),
64,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
191,1% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),
279,6% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),
85,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
44,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:35 Повітряні сили ЗСУ знищили пункт управління російських окупантів у Саках, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
09:30 Рух кримських партизанів "Атеш" підтвердив, що 4 січня у військовій частині поблизу Євпаторії було вражено радіолокаційну станцію та пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.
09:25 Цієї ночі знищено обидва ворожих БпЛА «Shahed-136/131», які росіяни випустили з району Приморсько-Ахтарськ - РФ: у Миколаївській та Хмельницькій областях.
За минулі сім днів збито 168 зі 207 (81%) запущених по Україні БПЛА.
09:20 Станом на 7:40 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і їхнє угруповання в цьому районі виглядає менш виснаженим, ніж російські угруповання, які ведуть наступальні дії в інших місцях на сході України. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку (район Харківської та Луганської областей) з наміром досягти територіальних здобутків у районах, які є більш значущими в оперативному відношенні, ніж інші райони, які зараз намагаються захопити російські війська. Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову протягом зими 2024 року. Захоплення Росією цих міст, ймовірно, змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Темп російських операцій на Куп’янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській і Харківській областях загалом не вказує на загрозу наступальних зусиль Росії по всій лінії Куп’янськ-Лиман, аналогічно до невдалого наступу Росії на північному сході України взимку-навесні 2023 року. Ймовірно, російські війська не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій в інших частинах північної чи північно-східної Харківської області. Українські офіційні особи публічно не повідомляли про раптове нарощування російських сил на куп’янському напрямку, що вказувало б на неминучість широкомасштабного наступу з метою просування до річки Оскіл. Схоже, що російські сили поступово відновили підрозділи, які сильно ослабли під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та невдалого наступу Росії взимку-навесні 2023 року, і російське командування, ймовірно, має намір ці відносно добре відновлені підрозділи для посилення локалізованих наступальних операцій, які російські війська почали в області в жовтні 2023 року. Британське видання The Telegraph 4 січня повідомило, що невідоме джерело, "наближене" до українських військових, заявило, що російські війська можуть провести "наземний наступ" уже 15 січня. Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо у відповідь на цю статтю заявив, що українські військові не спостерігають змін у складі російських військ у Харківській області та на території Росії, що межує з Харківською областю, і російські війська продовжують наступальні дії під Синьківкою з метою захоплення Куп’янська. Голова Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що російські війська не зосереджуються в Харківській області, готуючись до широкомасштабного наступу, а інтенсивність російських атак на куп'янському напрямку за останні три дні знизилася через погані умови, російські війська використовують уповільнений темп дій, спричинений цими умовами, для перекидання підкріплень на передову, а також для підготовки та координації підрозділів.
• Повідомляється, що в ніч з 4 на 5 січня українські війська здійснили серію ударів безпілотниками і ракетами по російських об'єктах в окупованому Криму і Краснодарському краї.
• У ніч на 5 січня російські війська здійснили серію ударів ракетами та безпілотниками "Шахед 131/136" по прифронтових районах України.
• Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні 4 січня.
• Рада Безпеки ООН збереться 10 січня, щоб розглянути питання про використання Росією північнокорейських балістичних ракет в Україні, що, ймовірно, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив дивну пропозицію обміняти 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій з членів його сім'ї.
• Арбітражний суд Москви 5 січня зобов'язав Google розблокувати чотири канали YouTube, що належать російському державному каналу "5ТВ", ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на зміцнення контролю над російським інформаційним простором напередодні березневих президентських виборів.
• Як повідомляється, міжнародні санкції перешкоджають російському виробництву літаків Су-34.
• Кремль продовжує посилювати федеральний адміністративний контроль над місцевими та регіональними окупаційними адміністраціями в окупованій Україні.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
06.01.2024
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.