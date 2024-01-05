681-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 117 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 119 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:10 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА «Shahed-136/131». До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА (72%) в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

За минулі сім днів збито 171 зі 215 (80%) запущених по Україні БПЛА.

11:35 Мобільний оператор "Київстар" не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ гакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їх витік:

"Офіційне розслідування кібератаки на мережу "Київстар", яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено".

11:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом останнього тижня наземні бойові дії продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням російських військ на ключових напрямках. • На півночі, поблизу Куп'янська, західна група російських військ продовжує проводити широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію. На півночі Донецької області Україна утримує стабільну лінію фронту, незважаючи на дрібномасштабні російські атаки навколо Бахмута. У центральній частині Донецької області за Авдіївку досі точаться запеклі бої, російські війська наприкінці грудня 2023 року закріпили успіх біля Мар'їнки, що дозволило їм нарешті просунутися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цій місцевості. • На півдні України російські повітряно-десантні війська, найімовірніше, досягли мінімального прогресу в новій спробі витіснити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки.

11:00 На ранок внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 416 населених пунктів. Через негоду на ранок знеструмлено 67 населених пунктів: у Волинській області – 44, в Рівненській – 19, у Донецькій – 4 населені пункти, повідомили в Укренерго.

10:55 В аварійний короткостроковий ремонт виведено 2 блоки ТЕС, водночас після ремонту до роботи підключений 1 блок, повідомили в Міненерго. В енергосистемі України дефіциту електроенергії не спостерігається і не передбачається на поточну добу.

10:45 Вчора, 4 січня, добовий максимум споживання був увечері. Його показник був на 0,9% нижчим, ніж у середу 3 січня, повідомили в Укренерго.

10:35 З жовтня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 в Україні перехворіло 1,9 мільйона людей, з них 56% – діти, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Упродовж тижня 24–31 грудня було зареєстровано 130 359 випадків ГРВІ, з них 69 839 – діти; до лікарень потрапили 4595 хворих (2417 – діти). Від ускладнень грипу в Івано-Франківській області померли троє людей. Медики виявили 6746 випадків захворювання COVID-19, 1562 пацієнтів із COVID-19 госпіталізували до лікарень. Коронавірус забрав життя 39 українців.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

176,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

64,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

190,9% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

279,2% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

85,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

44,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 У Хмельницькій області третю годину триває повітряна тривога через російську атаку ударними БПЛА типу «шахед»; двічі – о 08:52 та 09:36 – лунали вибухи.

09:40 Вночі сили ППО збили 6 ударних БпЛА над Дніпропетровщиною. Уламки впали у Криворізькому районі на територію підприємства, що не працює, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Над Черкаською областю знищили 5 ударних дронів. Через падіння уламків БпЛА є пошкодження ліній електропередач, постраждалих нема, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські військові повідомили, що ЗСУ завдали удару щонайменше по одній російській військовій цілі в окупованому Криму, тоді як російські чиновники та мілблогери стверджують, що український удар був невдалим.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 4 січня, що Росія вже запускала отримані від Північної Кореї балістичні ракети по цілях в Україні і продовжує докладати зусиль, щоб отримати подібні ракети від Ірану.

• Росія може активізувати зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин ці ракети виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час пресконференції 3 січня назвав "галасом" нещодавні повідомлення західних медіа про готовність президента Росії Путіна вступити в мирні переговори з Україною.

• Президент Росії Путін підписав указ про спрощення процедури надання іноземним громадянам російського громадянства в обмін на військову службу в Україні, що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на примусовий призов мігрантів до лав російської армії.

• Киргизстан засудив громадянина Киргизстану до п'яти років позбавлення волі за участь у війні в Україні у складі "групи Ваґнера".

• Росія розпочала переговори з Алжиром, Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) та Саудівською Аравією про відкриття російських культурних центрів ("русский дом") за кордоном, ймовірно, з метою посилення російського впливу на Близькому Сході та у Північній Африці.

• Українські джерела повідомляють, що російська влада планує мобілізувати українських підлітків, які проживають в окупованій Україні.

• Президент Росії Путін 4 січня підписав указ, що спрощує процедуру отримання російського громадянства для окремих українців.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: