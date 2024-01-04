680-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:50 Росія активно планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану, – пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американських посадовців. Зазначається, що поставка може відбутися цієї весни – російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Водночас посадовці США не вважають, що угода про закупівлю вже завершена.

14:15 У Міністерстві закордонних справ України назвали провокацією запланований в італійському місті Модена пропагандистський захід про те, як Маріуполь переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення, зазначивши, що "на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція".

Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

14:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У листопаді 2022 року президент Путін схвалив створення структури державної для охорони Москви - нової організації для охорони столичної інфраструктури. З липня 2023 року структура набула більш воєнізованого характеру, в тому числі отримала право застосовувати вогнепальну зброю. Ймовірно, до неї було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності в 15 тис. осіб. • Ця структура є ще одним прикладом давньої російської традиції "парамілітаризації": поширення збройних організацій за межами регулярних збройних сил. Однак, дуже ймовірно, що її було посилено, зокрема, у відповідь на занепокоєння щодо готовності місцевих сил безпеки Москви протистояти наступу бунтівних військ "групи Ваґнера" в червні 2023 року. • Проєкт також надає можливість москвичам зголоситися на "патріотичну" службу у воєнний час, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Меру Москви Собяніну вдалося обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні походять з бідніших провінційних регіонів.

13:40 Вся техніка, яка поставляється Збройним силам України, використовується українською стороною належним чином і без будь-яких зловживань, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

13:15 Російські загарбники майже в два рази збільшили кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку, продовжують активно завдавати авіаударів та обстрілювати наші позиції з артилерії, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський:

"В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, 1 ракетного удару, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 875 артобстрілів.

Загальні втрати окупантів склали 423 особи та 72 одиниці військової техніки. Зокрема, 10 танків, 14 ББМ, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 22 БпЛА, 10 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. Знищено 2 склади боєприпасів та ще 1 важливий об'єкт противника."

13:00 Російські війська атакували промисловий об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого одна людина загинула, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. О 9:59 Повітряні сили попереджали, що "ракета прямує на Кропивницький".

12:55 Польські прикордонники повідомили, що близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту.

12:45 Російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного гіганта "Київстар" навесні минулого року під час кібератаки, яка має стати "великим попередженням" для Заходу, заявив агентству Reuters Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України. Хакерська атака спричинила "катастрофічні" руйнування і мала на меті завдати психологічного удару та зібрати розвідувальну інформацію. Вона стала першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора", вона знищила "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів і ПК. Під час розслідування СБУ встановила, що хакери, ймовірно, з листопада, з тим рівнем доступу, який вони отримали, могли викрасти особисту інформацію, зрозуміти місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення і, можливо, викрасти акаунти в Telegram.

12:20 Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 406 населених пунктів (вчора було 412), повідомили в Укренерго. Через негоду на ранок знеструмлено 95 населених пунктів (вчора було 4).: 85 – у Волинській області, 6 – в Київській області, 4 – в Донецькій.

12:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 88 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Протягом доби на теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки, повідомили в Укренерго. В Міненерго ж повідомили, що після ремонтів та з резерву до роботи підключено 4 блоки і 1 корпус ТЕС та 1 блок ТЕЦ, залишаються також резервні потужності. Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіциту не зафіксовано.

11:25 Вночі на російському аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34, джерела в спецслужбах повідомили, що за операцією стоїть ГУР.

11:15 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський, Куп’янський напрямки — росіяни продовжують атакувати Синьківку з півночі, успіху не мали. Була ще одна спроба наступати на позиції Сил оборони південніше Вільшанів, але також успіху не мала. Противник намагався покращити своє тактичне положення східніше Тернів, бої тривають. "На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ" (з каналу генерал-полковника ЗСУ Сирського).

• Бахмутський напрямок — ворог продовжує тиснути біля Хромового та південніше Богданівки. Частину позицій було втрачено. Росіяни наступали біля Кліщіївки й Андріївки. Біля висот Кліщіївки все вдалося відбити, а біля Андріївки ворогу вдалося покращити тактичне положення неподалік залізниці.

• Авдіївський відтинок — кожен Божий день на Степовому починається з російського штурму, і вони стабільно отримують на горіхи. Варто відмітити професійну роботу Бредлі 47 ОМБр, які роблять неймовірні речі. Біля Бердичів ворог зайняв пару посадок біля залізниці. Росіяни намагаються закріпитися у Первомайському, бої тривають. Крім того, противник намагається з Мар'їнки атакувати Георгіївку, щоб закріпитися в останній.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — бої тривають західніше Роботиного, на захід та північний захід від Вербового. Вдалося відбити деякі позиції біля Вербового.

• Таврійський відтинок — важко, але Силам оборони вдається утримувати плацдарм і навіть покращувати тактичне положення. На жаль, ворог дуже сильно взявся за переправу. Як тільки з'являється наш човен, то по ньому летить усе можливе.

11:05 Вчора, 3 січня, добовий максимум споживання був увечері. Його показник на 7% вищий, ніж у вівторок, 2 січня. Сьогодні зранку, попри потепління, споживання тримається на рівні вчорашнього дня, повідомили в Укренерго.

10:55 На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 2200 вантажівок, сказав в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко: на заблокованих пунктах пропуску ("Рава-Руська – Гребенне", "Краковець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ") перебуває десь 1400 вантажівок, на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика" – ще 800 вантажівок.

10:35 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:25 У Києві знайшли тіла ще двох загиблих після ракетного удару 29 грудня, загальна кількість жертв збільшилася до 32 осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

175,8% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

64,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

190,2% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

278,3% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

84,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

44,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 З 4 січня в міських відділеннях "Укрпошти" пенсіонери зможуть додатково обміняти до п'яти нових LED-ламп, причому старі лампи можна принести протягом місяця з моменту отримання світлодіодних ламп.

09:45 Вночі росіяни атакували двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва знищені на Хмельниччині.

За минулі сім днів збито 177 зі 222 (80%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія й Україна провели обмін військовополоненими 3 січня, що став найбільшим обміном військовополоненими за весь період війни і першим офіційним обміном військовополоненими з серпня 2023 року.

• Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 3 січня, що Україна планує збільшити обсяги виробництва оборонно-промислової бази у шість разів у 2024 році.

• Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив 3 січня, що Рада Україна-НАТО проведе екстрене засідання у відповідь на нещодавні масовані авіаудари Росії по Україні.

• Країни – члени НАТО продовжують ініціативи з підтримки українських операцій у повітряному просторі.

• Пов'язані з Кремлем рупори можуть створювати інформаційну підготовку для звинувачення Заходу в потенційному майбутньому конфлікті в Арктиці.

• Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю, опублікованому 3 січня, охарактеризував Росію як "головного партнера і союзника", незважаючи на нещодавні спроби дистанціювати Казахстан від Росії.

• Батальйон "Восток" "ДНР" 3 січня заявив, що підрозділ продовжить діяти у підпорядкуванні росгвардії і на нього не вплине розформування російськими військовими оперативно-тактичного з'єднання "Каскад" міністерства внутрішніх справ "ДНР", про яке повідомлялося раніше.

• Російська влада продовжує зусилля з інтеграції окупованої України в Росію за допомогою інфраструктурних проєктів та соціальних програм.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: