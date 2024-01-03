Олафові Шольцу загрожує дочасна демісія.

Новим тимчасовим канцлером може стати міністр оборони Борис Пісторіус.

 

                    Пісторіус і Шольц

 

Катастрофічне падіння популярності німецьких соціал-демократів і тінь фінансового скандалу з фірмою Wirecard можуть призвести до дочасної відставки бундесканцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це повідомляє популярна німецька газета Bild.

 

Керівник уряду Німеччини Олаф Шльц може позбутися свого крісла вже цього року. Найбільш вірогідним кандидатом на його місце газета називає чинного міністра оборони, 63-річного Бориса Пісторіуса.

 

Видання наводить дані опитування INSA, опубліковані 31 грудня 2023 року. Рівень підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює Шольц, знизився за минулий рік 20 до 15%, і її функціонери вкрай стурбовані таким падінням популярності. Ще більше есдеків турбує зростання майже втричі відриву від свого головного конкурента – опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС. Нині електоральний рейтинг хадеків, згідно з тими ж соціологічними дослідженнями, становить 32 відсотки, тобто на 17 відсоткових пунктів вищий, ніж у СДПН.

 

Відчутно впав і рівень підтримки особисто Шольца як голови кабінету. Нині лише кожен п'ятий німець схвально відгукнувся про результати його діяльності.

 

Окрім того, на долю Шольца може вплинути скандал 2020 року навколо шахрайської схеми компанії Wirecard. Тоді канцлер був ще міністром фінансів в уряді Анґели Меркель. Керівник збанкрутілої компанії Ян Марсалек (Jan Marsalek) зник, натомість з її рахунків пропало близько двох мільярдів доларів. При цьому спецслужби Великої Британії та США підозрюють бізнесмена у зв'язках із російською ФСБ, а сам він, за непідтвердженими даними, може перебувати в Москві.

03.01.2024

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