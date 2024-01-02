Помер Юрій Юрачківський, правнук Івана Франка.

 

Помер Юрій Юрачківський, правнук Івана Франка. Цю сумну звістку повідомив його син, що час від часу подає zbruču нову інформацію до "10 поколінь родоводу Івана Франка".

 

Сидять (зліва направо): Тарас Франко, Андрій Юрачківський, син Зиновії Франко, Зиновія Франко. Стоять (зліва направо): Юрій Юрачківський, син Зиновії, Павло Юрачківський, чоловік Зиновії Франко.

Знимка CC BY-NC-SA @ Дім Франка / Franko House.

 

1950 року Зеновія-Ростислава Франко (1925–1991), найстарша донька Тараса Франка (1889–1971) а третя внучка Івана Франка, одружилася з Павлом Юрачківським (1920–2015), що рік як закінчив Львівський університет (фізика). Через рік, 25.06.1951 року, в них у Києві народився перший син Юрій, а ще через сім років – другий, Андрій.

 

У 1973 році Юрій закінчив Київський університет імені Шевченка, а в 1979 році – аспірантуру при цьому університеті. Спочатку працював старшим інженером Інституту геронтології, а потім старшим науковим працівником Інституту кібернетики АН України.

 

2001 року, вже у статусі видатного вченого (outstanding scientist), поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

 

Стояв біля витоків, у першій половині 1970-х, спортивного бриджу в Україні, був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної й багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу, був віцепрезидентом української федерації. 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з бриджу.

 

У 1975 році одружився з Любов'ю Миколаївною Коваль, через рік у них народився єдиний син Данило, який нині захищає Україну у лавах Збройних Сил.

 

Юрій Юрачківський (справа) з дружиною і сином (22.01.1990)

 

Літа – неспокійні коні,

копитом у землю б'ють,

лиш пута зніміть і припони,

і зараз же рушать в путь.

 

А місяць як зійде чистий,

зійдуться докупи всі,

згадають свій шлях тернистий,

і муки, і радості всі,

 

згадають живих і вбитих,

згадають про піт і кров...

А потім підуть спочити,

бо завтра рушати знов!

 

               (Юрій Юрачківський, кінець 1960-х)

 

02.01.2024

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