Помер Юрій Юрачківський, правнук Івана Франка. Цю сумну звістку повідомив його син, що час від часу подає zbruču нову інформацію до "10 поколінь родоводу Івана Франка".

Сидять (зліва направо): Тарас Франко, Андрій Юрачківський, син Зиновії Франко, Зиновія Франко. Стоять (зліва направо): Юрій Юрачківський, син Зиновії, Павло Юрачківський, чоловік Зиновії Франко.

Знимка CC BY-NC-SA @ Дім Франка / Franko House.

1950 року Зеновія-Ростислава Франко (1925–1991), найстарша донька Тараса Франка (1889–1971) а третя внучка Івана Франка, одружилася з Павлом Юрачківським (1920–2015), що рік як закінчив Львівський університет (фізика). Через рік, 25.06.1951 року, в них у Києві народився перший син Юрій, а ще через сім років – другий, Андрій.

У 1973 році Юрій закінчив Київський університет імені Шевченка, а в 1979 році – аспірантуру при цьому університеті. Спочатку працював старшим інженером Інституту геронтології, а потім старшим науковим працівником Інституту кібернетики АН України.

2001 року, вже у статусі видатного вченого (outstanding scientist), поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Стояв біля витоків, у першій половині 1970-х, спортивного бриджу в Україні, був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної й багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу, був віцепрезидентом української федерації. 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з бриджу.

У 1975 році одружився з Любов'ю Миколаївною Коваль, через рік у них народився єдиний син Данило, який нині захищає Україну у лавах Збройних Сил.

Юрій Юрачківський (справа) з дружиною і сином (22.01.1990)