Приготування

Василь МАХНО

 

Я порався з гібіскусом. На зиму

каністру приготовлював з бензином

Лопату розшукав – бо снігопад

засипле нас по плечі і по шию

І снігову матерію пошиють

кравці небесні для кущів троянд

 

обстрижених на зиму що чекають

обмерзлими бутонами читають

гусиний переліт із ґелґотінням

складаючись з зимових перельотів

я розповім тобі що буде потім

про землю і птахів як Старший Пліній

 

Я впорався з рослинами і віршами

Зима – передбачають – буде з мишами

Неурожай – такий зими почин

Бензин довозять срібними цистернами

а я займаюсь справами мізерними:

то віршами – то невідомо чим

 

Навпроти дому й східного вікна

пасуться три овечки – хоч одна

тримається поодаль – три каркаси

голів овечих та овечих ніг

три мордочки заховані під сніг

копитць дванадцять – в снігові б напастись

Надходять дні услід за Миколаєм

В деревах сік промерзлий завмирає

Троянди знітились – Притихлий океан

вбирається в кожух – Услід за вітром

що продуває груди і макітру

летить самотній в самоту баклан

 

Я бачу як політ його триває

як він баланс над хвилями тримає

він – чорна цятка як різдвяний мак

вже перетертий простором зеленим

він так далеко відлетів від мене

за горизонт й покинутий маяк

 

Я впорався з гібіскусом. Під вечір –

знайшов для вірша кілька вправних речень

для чайника – із липи сухоцвіт

і з маршем тріумфальним входить грудень

і кашель роздирає здуті груди

і бовваніє – як овечка – світ

 

 

30.12.2023

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